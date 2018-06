MÓDNÍ POLICIE: Bradavky jsou in, Pazderková je toho důkazem

PŘÍPAD PRVNÍ: IVA PAZDERKOVÁ S PŘÍTELEM JIŘÍM RACKEM

"Tohle je retro styl dotažený do detailů, obdivuju Ivu, že si vyšla bez podprsenky, na druhou stranu, bradavky jsou in," směje se stylistka Gabriela. "Iva skvěle zvolila i doplňky, líbí se mi i její účes, včetně černého laku na nehtech. Za nelichotivou považuji pouze délku sukně, kterou si může dovolit snad jen Iva Pazderková," doplnila módní expertka, která ocenila, že hereččin partner ladil ke své polovičce nejen barvou vlasů.

Kdo čeká, že se Iva Pazderková oblékala v luxusním salonu, kde večerní róba stojí desetitisíce, ne-li statisíce, bude mile překvapen. "Dlouhodobě se na významné akce oblékám v showroomu H&M, modely si vybírám sama a obě dvě úžasné Kateřiny, které tam pracují, mi pomáhají a většinou plní moje přání úplně geniálně a dolaďují ho," řekla iDNES.cz Pazderková.

PŘÍPAD DRUHÝ: KAREL RODEN A JANA KRAUSOVÁ

Karel Roden a Jana Krausová

Za jeden z nejvydařenějších modelů známých párů považuje stylistka Koutská Janu Karusovou a Karla Rodena. Přestože se celý večer zdržovali v ústraní balkonu v patře, a tak svoje slavnostní oblečení nedávali příliš na odiv, společenské předpisy naplnily do posledního detailu. "Karel Roden, to je dokonalost sama, není co vytknout, takhle má vypadat chlap. Jana Krausová, femme fattale, nádhera, dokonalé boty i šaty, stejně tak kabelka. S jejich charisma jsou plusem i rozcuchané vlasy. Řekla bych, že je to takový Sex ve městě v Lucerně."

PŘÍPAD TŘETÍ: VOJTA KOTEK S PŘÍTELKYNÍ JESSICOU

Vojta Kotek s přítelkyní

Body naopak vůbec nesbíral herec Vojta Kotek, který na Lvy dorazil s exotickou kráskou jménem Jessica. "Tady nevidím žádné plus. Oblek je ve špatném střihu, měl by mít model slim fit, špatně je uvázaná kravata. Samotný pásek a boty jsou z jiného materiálu, což nevadí u sportovního stylu, ale v tomto případě ano. U jeho slečny jsem neobjevila žádné jiné doplňky, než zdobené šaty, což je alespoň jedno plus. Levný materiál, odfláknutý střih, a pak červený lak k červeným šatům ale výhra není. Jako celek působí přehnaně, černo-červená kombinace se nehodí pro pár jejich věku. Mladé obličeje, mladé úsměvy, ale staře oblečení. Méně je více," uzavírá kriticky Gabriela Koutská.