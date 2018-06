Pawlowská: Že jsou zrzavé holky vášnivé? To je mýtus!

Na večírku uspořádaném na počest salonu Yes Milana a Lucie Libovických, známého prodlužováním vlasů, který Pawlowská moderovala, se mluvilo samozřejmě hlavně o vlasech, jejich barvě a délce. A došlo i na přednosti zrzek a blondýnek. Se zrzkami to podle spisovatelky už jiné nebude.

"Když vidí muži zrzku, otočí se za ní, zrzka je ráda a mýtus o tom, že jsou vášnivější než jiné ženy, žije dál," tvrdí. Na blondýnky ale muži podle ní letí také, a tak dala k dobru radu všem ženám-neblondýnkám: "Vábí ho blond kočička, vydrápej mu očička."

Blonďatá Simona Krainová, tvář salonu Yes V.I.P., se tomu ale smála, pro Pawlowskou má totiž slabost. Navíc jí kdysi tenhle salon doporučila a známé spisovatelce se tam prý moc líbí. Jediné, co se jí tam údajně nelíbí, je ona sama a také zrcadla až na zem. "To je frustrující," přiznává Pawlowská.

Simona Krainová měla dlouhá léta svého kadeřníka v Paříži, byla s ním spokojená a nemínila ho vyměnit. Před časem ale změnila názor. "V Paříži je přístup velmi neosobní, tady je to naopak. Navíc vám dávají najevo, že jim záleží na tom, jak budete vypadat. Jsem ráda, že můžu být součástí téhle milé rodinky," dodává Krainová.

Bílá přišla s uměním na hlavě

Party ozdobila svou přítomností, ale především účesem také Lucie Bílá. "Trval dvě hodiny i s obličejem," hlásila dobře naladěná zpěvačka. Přičítá to tomu, že jsou se svojí vizážistkou Helenou Dostálovou za deset let spolupráce už sehraný tým. Tentokrát si ale daly na účesu obzvlášť záležet.

"Není to jen salon, jsou i moje kamarádky. Z prázdnin jsem jim přivezla dárky a chodím tam na kafe, i když si nejdu vlasy obarvit ani umýt. Dneska jsem si právě pro ně vymyslela něco obzvlášť vypečeného a myslím si, že se to Helence povedlo. Každý ten účes obdivuje, každý je z něj vedle. Já sama považuju to, co mám na hlavě, za umění, ona je fakt umělec," uzavírá Bílá.

Umění v podobě obrazu - fotografie Lucie Bílé, jež je předzvěstí chystaného muzikálu o Boženě Němcové v Divadle Ta Fantastika, bylo vedle krásných účesů na party také k vidění. Navíc splnilo charitativní účel - obraz se vydražil za sto padesát tisíc korun.