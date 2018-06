Pawlowská začíná skládat texty. Přebere Osvaldové Bílou?

Song raněné ženy - tak se jmenuje text k písni, která v úterý premiérově zazněla na koncertu jazzové zpěvačky Evy Svobodové. V šuplíku má Pawlowská další čtyři. "Další se jmenuje Song zhrzené ženy, pak mám Protest song zralé dámy," říká s úsměvem Pawlowská.

Na koncertě ji prý všichni chválili za frázování a ptali se, jak je možné, že ho má tak dokonalé. "Čím to je, vážně nevím," směje se spisovatelka a prozrazuje, že přemýšlí o tom, komu by ještě mohla složit písničku.

"Eva má příjemný hlas, netlačí na pilu, ale já bych někdy přitlačila. A když jsem tak přemýšlela, komu bych ráda text napsala, tak by to rozhodně měla být žena, co má něco za sebou. Pod čtyřicet to není. Lucka do téhle kategorie právě zasahuje. Ale možná by to mohl být úplně někdo jiný, Ilona Csáková má třeba taky krásný hlas," uvažuje Pawlowská.

Jak blbá, tak široká sklidila úspěch

Jestli bude se skládáním textů stejně úspěšná jako s psaním knih, se uvidí. Za své knihy každopádně sbírá jednu trofej za druhou. Ve středu například převzala cenu od knižního velkoobchodu Pemic, jednoho z největších distributorů knih na území České i Slovenské republiky za nejprodávanější původní český titul minulého roku Jak blbá, tak široká z nakladatelství Motto. Předloni se Pawlowská o cenu podělila s Michalem Vieweghem, tehdy bodoval její titul Záhada žlutých žabek.

Slavnostní předání se konalo tradičně během romantické plavby na lodi Európe, která vyplula z pražského přístaviště Na Františku. Moderovala ho Lejla Abbasová a zúčastnil se ho například slovenský autor Igor Bukovský či dietoložka Kateřina Cajthamlová. Svůj výstup Halina Pawlowská zakončila příznačně radou: "Čím kdo míň čte, tím víc je blbej."