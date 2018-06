Pawlowská v korzetu! To bude událost letošní Pretty Woman

Halina Pawlowská se totiž na slavnostním zahájení letošního ročníku v pražském hotelu Modrá růže nechala slyšet, že by ráda oblékla korzet. Letošní finalistky totiž stejně jako loni oblékne Josef Klír, který je svými korzety proslulý. "Těším se, že budu mít vnadný úzký vršek a sukni milosrdně širokou a milosrdně volánovitou. Možná bych zkusila nějaké ohnivé barvy, třeba červenou."

Josef Klír proti tomu nic nenamítá. "V období renesance se nosily jenom korzety, byly základním prvkem oblečení a bylo jedno, jestli je žena úzká, nebo široká." Pokud jde o spodní část garderóby, tady by přání Pawlowské trochu usměrnil.

"Velkou sukni bych určitě neřešil, protože to, co bychom krásně podtrhli od pasu nahoru, tak bychom zbytečně zabili směrem dolů. Budu se s tím trošku rvát, ale až za čtrnáct dní. Teď mě čekají Miss ČR 2008, které musím dotáhnout do konce, a pak budu řešit Pretty Woman a Halinu Pawlowskou."

Pravdu odhalí metr

A jak velká pro něj bude výzva obléknout vnadnou patronku? "Nevím, jak velká, to zjistím, až vezmu do ruky metr a budeme měřit," říká s úsměvem. "Jsem ale rád za každou příležitost, která mi přinese typ ženy, u které musím přemýšlet v rozložení prsa, pas, boky úměrně k výšce. Doufám, že z Haliny Pawlowské udělám příjemnou babu i pokud jde o obal a že se bude líbit," dodává Klír.

Letošní ročník bude každopádně právě díky přítomnosti populární moderátorky a spisovatelky barvitější, to alespoň míní pořadatelé soutěže a scenáristé Martin Jansa a Karel Šístek. Na finalistky, kterých letos bude dvanáct a nikoli deset jako loni, se samozřejmě už teď těší i prezidentka soutěže Iva Crkalová, vítězka prvního ročníku Jana Höklová nebo zpěvačka Zora Jandová a cvičitelka Hanka Kynychová.

A jakou ženu ve věku od šestadvaceti do čtyřiceti let bude Pretty Woman na výběrových kolech pořádaných od 31. 3. do 9. 4. hledat? To nejlépe vystihuje slogan patronky letošního ročníku soutěže Haliny Pawlowské. "Americká Pretty Woman okouzlila Gerea a dostala jeho prachy a česká Pretty Woman hledá dámu, co s šarmem zvládá i životní krachy."