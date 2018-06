Pawlowská ujíždí na kabelkách, dává za ně i 50 tisíc

Halina má prý kabelek doma opravdu hodně, nejméně třicet, ale možná i víc. Nikdy je totiž nepočítala a ani by je všechny najednou doma nenašla, protože jsou prý rozesety po bytě v různých skrýších. A když jí prostě nějaká padne v obchodě do oka, musí ji mít a nad cenou moc nepřemýšlí.

A kolik by byla schopna za kabelku dát? "To přesně nevím, ale čtyřicet tisíc asi ne, to by mi přece jen přišlo moc," přemýšlí. "I když dva tisíce euro, to asi jo... Já mám trošku problém, protože v českých penězích na mě působí taková částka značně depresivně, ale když vidím cenu v eurech, tak se mi to nějak nepřijde. A spočítám si to, až když už je pozdě..."

Nejlepší jsou dárky

Ne vždy se Halině nákupy vydaří. Občas sáhne i vedle. "Mám jednu takovou strašně drahou značkovou kabelku, ale nesnáším ji. Navíc ještě jsem si ji pořídila v Paříži po slevě jako výhodnou koupi. Je kožená, má těžké zipy a vůbec, všechno špatně. Ale zase alespoň vydrží…" snaží se najít nějaký klad moderátorka.

Jedna z nejoblíbenějších kabelek pro ni byla vytvořena na zakázku ze dvou malých klasických černých gramodesek. "Je to dárek od mého producenta, který má skvělý smysl pro humor, ty desky jsou skutečně funkční. Zatím jsem je ale nevyzkoušela," směje se.

"A prstýnek, který teď nosím, je taky dárek. Dostala jsem ho od jazzové zpěvačky Evy Svobodové za text písně Blues pro raněnou ženu. A napíšu jí další texty, tak doufám, že z toho nakonec bude celé CD určené pro zralé dámy," uzavírá Halina Pawlowská.