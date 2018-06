Pawlowská se na Kanárech nesvléká, nechce dopadnout jako Bohdalová

Po plážích ostrova Tenerife se procházela víceméně v dlouhých letních šatech či průsvitném sarongu a do plavek se svlékla jen v případě, že v dohledu nebylo moc Čechů. Společně s dcerou Natálií a manažerkou Mílou proto vyhledávala osamocená místa, nebo vyrážela na jachtě na širé moře.



Pobyt na Kanárech ji trochu znepříjemňovalo jen nachlazení, s nímž se potýkala od samého začátku. Ani alergie, která se přidala, ji ovšem nezabránila v tom, aby se věnovala finalistkám soutěže a pobesedovala s nimi. Předem je požádala, aby si připravily jakékoli otázky, které je zajímají a s humorem sobě vlastním na ně pak hodinu odpovídala.



Halina Pawlowská rozdává rady finalistkám soutěže Pretty Woman



Nejvíce dámy zajímalo, jak snáší známá spisovatelka slávu, jaké bylo její dětství, jaké má ráda domácí práce, jak to dělá, že má stále spokojené manželství, jaké to má či měla s výchovou dětí, jak odpočívá, jaké má kamarádky, čím se inspiruje při psaní svých povídek, jaké má zážitky z cestování a tak dále. Oblíbená spisovatelka na závěr přečetla povídku "Ten pravý", která možná dala odpověď na všechny otázky týkající se tématu muži.



Se zralými ženami, které se nebály přihlásit do druhého ročníku celorepublikové soutěže ženské krásy, inteligence a kultivovanosti Pretty Woman ČR 2008, se Pawlowská uvidí znovu 29. listopadu při finálovém večeru. Stejně jako loni ho budou moci v přímém televizním přenosu sledovat diváci České televize. Ti také pomocí SMS hlasování rozhodnou o vítězce druhého ročníku soutěže Pretty Woman ČR. Průběh večera bude podobně netradiční jako celá soutěž. Neméně zajímavý bude i doprovodný program plný oblíbených interpretů.