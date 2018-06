Pawlowská přišla o kus Lva a celé TýTý

"Aspoň mám motivaci, abych se pustila do něčeho nového!" podotkla Pawlowská.



Starosti spisovatelce kupodivu nedělá ani její dvacetiletá dcera Natálie, která momentálně žije s přítelem v Itálii. "A žijí tam spolu v náklaďáku! Snad ji to časem přejde!" konstatuje suše Pawlowská a jedním dechem však dodává, že jí její nekonvenční dobrodružství tak trochu závidí.



Není snad dcera na Apeninském poloostrově hlavně proto, aby se zbavila stínu své slavné matky? "Ani ne - Natálie to tak nebere," tvrdí Pawlowská.

Halina Pawlowská s cenou TýTý za pořad Banánové rybičky. Když spisovatelka, scénáristka a novinářka Halina Pawlowská nepíše žádný scénář, znamená to, že jí je smutno. Až jí přestane být - smutno, možná zas něco napíše. Halina Pawlowská