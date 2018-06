Halina Pawlowská píše televizní sitcom, slibuje rodinu a jiné mrtvoly

"Připravuji sitcom pro producenta Jirku Kratinu a televizi Prima, není to pro mě žádná zažitá zkušenost, tak uvidíme. Děj nese podtitul O mé rodině a jiných mrtvolách," řekla iDNES.cz Halina Pawlowská, která zároveň dopisuje i povídku, na jejímž základě vznikne i film. "Můžu říct jen to, že je to hezká práce, plná autorských pochybností, ale produkce má velký zájem udělat z toho film, takže do konce dubna musím dokončit scénář," doplnila scenáristka.

Pawlowská se naposledy objevila ve společnosti v rámci tiskové konference České Miss, pod níž je podepsána opět jako autor průvodní moderátorské řeči. Jinými slovy: to, co v sobotu vypustí ze svých úst duo Dara Rolins a Petr Vondráček, je právě dílem Pawlowské.

Halina Pawlowská s realizačním týmem České Miss

"Cíl je jeden, a sice vybrat novou vítězku, osobně ale razím teorii, že moderátoři mají posouvat věci, musí být nenápadně noblesní, a když se povede malý vtip, je to fajn."

Samotnou moderátorskou dvojici si pochvaluje, k miss prý ladí výborně. "Jsou to moc hezcí lidi. Dara je inteligentní, bystrá, zodpovědná a přející. Zároveň, jak se pohybuje v showbyznyse, má potřebný nadhled. Petr je hezkej muž, má šarm, libí se mu ženy, a to je taky moc fajn," doplňuje Halina.

Petr Vondráček a Dara Rolins

Kromě tvůrčí práce jí dělá radost očekávaný příchod vnoučete, chlapeček by se její dceři Natálii měl narodit každým dnem. Vrásky na čele tak má pouze z následků nedávného úrazu, kdy si zlomila nártní kost levé nohy a byla několik týdnů odkázána na invalidní vozík.

"Noha je už sice v pořádku, ale touhle dobou jsem měla být v lázních, což nejsem, jak vidíte, protože není lehké to všechno skloubit. Ale cítím se dobře. Dokonce se mě na nohu ptal pan doktor Měšťák, který mi kdysi opravoval po jiném úraze nos, kdy paradoxně zabránil operaci, přestože je plastický chirurg. Od té doby důvěřuju jeho diagnózám. Ale rehabilitaci by to chtělo," uzavírá Halina Pawlowská.