Pawlowská: Jsem turistická atrakce

Původně jsme se měli sejít v Karlových Varech, kam přijela jako jeden z hostů filmového festivalu. Po dvou večírcích se však sebrala a z blyštivé společnosti odjela na svou chatu do Krkonoš.

"Na večírky už chodím strašně málo," říká Halina Pawlowská, o které si lidé od dob televizního Žita myslí pravý opak. "Teď si na ně moc nepotrpím, třeba ve Varech jsem loni ani předloni nebyla. Až mi to Bartoška vyčítal," dodává vydavatelka, scenáristka, spisovatelka a televizní hvězda.

Seděla uvnitř chalupy, zatímco manžel venku sekal trávu. Usmívala se, pila vodu a semtam přátelsky okřikla své vesele dotírající pejsky: "Otíku, uklidni se! Jime, přestaň!" Statný labrador Otík si z toho dělal hodně málo, ale pořád víc než buldoček Jim.



* Když jedete z Prahy a blížíte se ke své chatě, visí u silnice billboard s reklamou na váš nový časopis Halinatd. To jste si vymohla schválně?

Ne, billboardy jsou rozmístěny u všech výpadovek, ale tady i mě překvapil. Asi ho sem dali proto, že se tudy jede do Krkonoš.



* Je vám hodně příjemné kochat se z auta svým velikánským portrétem?

Já velice špatně vidím. Takže se skoro nezahlédnu. Navíc se spíš než na sebe snažím koukat, jestli reklama plní účel a jestli je celý text k přečtení.



* V novém časopise jste začali zostra. Třeba druhé číslo má na titulní stránce jednoho z finalistů SuperStar Juliana Záhorovského s jeho sdělením, že nafotil akty. A u toho je ještě přiznání Jsem gay. Jenže tenhle titulek - jak se ukáže až při listování - k Záhorovskému nepatří. Je to fér?

Je to hra, na kterou jsou zvyklí jak čtenáři, tak i ti, o kterých se píše. Nelíbilo by se mi, kdyby titulní strana lhala a říkala naprosté nesmysly. To bych nechtěla. Ale rozhodně musí upoutat. Titulku s Julianem zvolila šéfredaktorka. Já jsem vydavatelka. Nekoriguju ji ve všem, důvěřuju jí.



* Přece mi nebudete vykládat, že tenhle časopis, který má vaše jméno, sledujete jen tak zpovzdáli.

To samozřejmě netvrdím. Pochopitelně využívám své popularity k tomu, aby to měl na trhu při rozjezdu co nejsnazší. Ale nemyslete si, že jsem z toho názvu měla bůhvíjakou radost.



* Někdo vás snad nutil?

Jak inzertní, tak i marketingová agentura mi tenhle název doporučily. Nebránila jsem se nijak zatvrzele, nakonec jsme se všichni společně dohodli, že to tak bude nejlepší.



* K vašemu Šťastnému Jimovi tedy přibyl druhý časopis zaměřený na ženské publikum. Zjistila jste, že psát pro ženy je nejvýhodnější podnikání?

Stále si myslím, že by se dalo najít ještě nějaké daleko jiné, lepší podnikání, se kterým by nebylo tolik práce a rizika a které by přinášelo větší zisky. Zatím jsem však na ně nenarazila. Takže vydávám časopisy a sázím na čtenářky. Zaprvé k nim mám blíž než k mužům a zadruhé jsou ženy kupní silou naší společnosti.



Nechci se chlubit, ale...



* Novému časopisu jste věnovala své jméno, ve Šťastném Jimovi dáváte sama sebe co chvíli na titulní stránku. Proč se vaše osoba tak dobře prodává? Chcete vědět, jestli jsem prodejná žena? Ptám se docela vážně, čím jste pro čtenářky tak atraktivní.

Na titulní stranu jsem se dala možná třikrát do roka. Nejsem tam tedy zase tak často jako Lucie Bílá. To je nejprodávanější titulní stránka!



* Ale vy za ní příliš nezaostáváte.

Mou výhodou je, že už nějakých deset let vystupuju týden co týden v televizi.



* To zní jednoduše. Jenže víc lidí se pravidelně objevuje v televizi a takovou pozornost na sebe nepřitahuje.

U mě se toho naráz potkalo víc. Jsem autorka, spisovatelka, moderátorka. Nechci se chlubit, ale napsala jsem dvanáct knih, mám za sebou scénáře ke čtyřiadvaceti televizním inscenacím a čtyřem celovečerním filmům. Dva z nich získaly ocenění a hodně se o nich mluvilo.



* To je všechno hezké, ale kolik čtenářek vašich časopisů by jmenovalo aspoň dvě vaše inscenace? Nebo jenom jednu.

Myslím, že čtenářky znají mé knihy i filmy. Aspoň některé. Ale o to nejde. Já se vám snažím vysvětlit, že můj široký záběr asi působí na lidi víc, než kdybych jenom něco moderovala. Podívejte, mám Jima, časopis o celebritách. Nemyslím to nijak zpupně, ale když jsem ho začala vydávat, sama jsem už byla brána jako celebrita.



* Ale pořád jste mi nevysvětlila, čím to je, že jste tolika ženám až nezvykle sympatická.

Hodně čtenářek a televizních divaček, které nevypadají zrovna jako manekýnky a nepočítají se mezi hvězdy, jsem oslovila tím, že sama nejsem příliš typická televizní star. Přesto dýchám, mluvím, směju se. Jiným i sobě.



* Ať se objevíte kdekoliv, vždycky přitahujete pozornost. Dělá vám to dobře?

Někdy jo, zvlášť když kolem sebe vidím takové ty pozitivně naladěné obličeje. Mám radost, když se na mě ženy usmívají a podávají mi ruku. Ale těší mě i mladí kluci, třeba s čírem na hlavě, kteří na mě přátelsky pokřikují.



* Vážně se vám to líbí? Co na vás křičí?

Ty seš ta Halina, ne? (napodobuje pubertální mluvu) Čau, kam deš? Pryč, odpovídám jim stejným tónem.



* Oslovuje vás víc lidí mile, nebo nepřátelsky?

Ráno, než dojdu z domova přes Karlovo náměstí do práce, což je nějakých osm set metrů, mě pozdraví v průměru čtrnáct lidí. Z toho asi osm příjemně. U ostatních nevím. Za chůze je přesně nezaslechnu. Třeba proto, že na mě volají i z projíždějících aut. Ale protože nejsem přesvědčena, že vyjadřovali velkou náklonnost, týrám se přemýšlením, jak to ti lidé vlastně mysleli.



* Dokáže vám zlá poznámka od náhodného kolemjdoucího zkazit náladu?

Je to, jako když vás někdo šlehne bičíkem a na kůži vám zůstane proužek.



* Opravdu? Vždyť jste známá už dost dlouho, tak proč jste se nenaučila jedovaté věty neslyšet?

Protože to nejde!



* Nejste moc citlivá?

Myslím si, že to zabolí asi každého, i kdyby byl v showbyznysu třeba padesát let.



Gott u rybníka? To by byla sebevražda!



* Jsou situace, kdy vám vyloženě vadí, že vás lidé poznávají a zvědavě sledují?

Jsou. V supermarketu! Tam je to pro mě fakt příšerné, protože už samo nakupování v obrovských samoobsluhách mě ničí. Necítím se tam dobře a předem jsem ztraumatizovaná, že budu muset u pokladny všechno vyndat z košíku a položit na pás. Pak zaplatit a zároveň stihnout celý nákup naskládat do těch igelitových taštiček, které mi nikdy nejdou rozevřít. Nedokážu to tak rychle, jak bych měla, což mě pokaždé znovu a znovu stresuje. Ale pozornost lidí je mi nepříjemná třeba i na dece u vody.



* Tak to určitě nejste sama. Asi jen málo lidí může říct, že někde u rybníka nebo na koupališti potkalo například Karla Gotta nebo další velké hvězdy.

Vy se divíte? Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby si Mistr lehl někde u rybníka? To by od něho bylo sebevražedné, určitě by si moc nepohověl.



* Takže populární tváře na plovárny chodit nemohou?

Proč se jdete koupat? Abyste si udělal radost a relaxoval. Svlečete se do plavek a chcete si užít klidu. Ale představte si, co se stane potom. Desítky lidí vás okamžitě začnou obhlížet, jak opravdu ve skutečnosti vypadáte... To, že jste jenom v plavkách, zájem okolí ještě zvyšuje. Může být něco horšího? Takový odpočinek rychle ztrácí smysl.



* Tudíž nezbývá než vyjet někam do ciziny?

Ale nesmíte si vybrat hromadný český zájezd do Chorvatska. To by asi nebyl úplně správný nápad. Jednou jsem byla na Kanárských ostrovech a tam po mně čeští rekreanti chtěli, abych jim večer říkala horoskopy...



* Už jste opatrnější? Kde budete trávit letošní léto?

Loni jsme s manželem vyrazili do italské Kalábrie a letos jsme se chystali do Skotska. Chtěli jsme si to tam objet. Ne po palírnách, ale po kopečkách a vřesovištích. Ale nakonec jsme dost unavení, takže si raději pojedeme odpočinout k moři na Sardinii. Jenom na týden, to stačí.



* A tady v Krkonoších? Chalupaříte? To se mi nezdá, na velkého kutila nevypadáte. Co tady nejvíc děláte?

Píšu. Pořád tady píšu.



* A děláte něco venku na zahradě?

Ano. Píšu venku.



* Nic jiného?

Podívejte, já si na zahrádku moc nepotrpím. Jsem schopná dát si něco do květináče, ale to je tak moje maximum. Někdy si vyjdu na houby, ale ne moc často. Příroda je tu sice moc hezká, ale v dětství jsem tady musela chodit s rodiči houbařit povinně. Takže je jasné, že mi tuhle činnost lehce znechutili.



* Vy to tu znáte z dětství?

Sem, do téhle vesničky, jsme jezdili s rodiči na letní byt. Byla to jedna místnost na půdě, ale mně se tady strašně líbilo. Narodila jsem se v centru Prahy a tohle byl jediný venkov a jediná příroda, kterou jsem znala. Bylo to úžasné. Dodnes tu poznávám stejné vůně, stejné trávy, stejné mechy a stejné stromy.



* Proto jste si tady po letech koupili chalupu?

Dlouho se nám to nedařilo. Měli jsme jinou chalupu asi dvacet kilometrů odtud.

Takovou malinkou u kravína. Měli jsme ji rádi, ale nebylo to tady. Až před deseti lety jsme se dostali, kam jsme chtěli. Podařilo se nám zde koupit okál, který jsme pak předělali. Teď tu mám navíc na hřbitově pohřbeného otce, který to tady měl hrozně rád, protože mu to připomínalo ukrajinské poloniny.



* Cítíte se tu jako doma?

Ano, cítím. Znám tady ty, se kterými jsem si kdysi jako holka hrála. A mám hodné sousedy, kteří respektují moje soukromí.



* Takže vás tady ve vesnici nikdo neokukuje?

Ani ne. Je to podhorský kraj a lidi jsou uzavřenější, každý je spíš trošku do sebe. To mě mnohem víc okukují pěší turisté, kteří si vytyčili svou stezku kolem naší chalupy. Asi mě mají jako jednu z atrakcí dálkové trasy.



* Jak se o vás dozvídají?

Zřejmě jim to říkají pořadatelé těch turistických pochodů: Ke hradu půjdete hezkou krajinou přes obec, kde si povšimněte domu Haliny Pawlowské...



* A když mají kolemjdoucí turisté štěstí a vy jste zrovna na zahradě, zahlédnou vás skrz plot. Slyšíte, jestli si o vás něco říkají?

Vždycky si něco říkají.



* Co například?

Třeba: No jo, fakt tam sedí!



HALINA PAWLOWSKÁ

Žena mnoha profesí. A ve všech úspěšná. Scenáristka, spisovatelka, moderátorka, vydavatelka... Televizní diváci ji znají z velmi oblíbené talk show Banánové rybičky i z dřívějších pořadů V žitě, Žito a Zanzibar. Získala Českého lva za scénář k filmu Díky za každé nové ráno. Její scénář pomohl k velké popularitě filmu Vrať se do hrobu. Vystudovala gymnázium a pak scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Je vdaná, má dceru Natálii (23) a syna Petra (18).