Pawlowská dává na odiv roli babičky, vzala s sebou i dceru

"Tím, že bydlíme spolu, tak nehlídám. Navíc dcera nechce, aby Huga někdo hlídal, neochotně ho pouští z rukou. A když už, tak ho půjčuje jen otci a asi mně a dědečkovi, i když nás pak hodně kontroluje," říká Halina Pawlowská, která je ráda, že alespoň občas může vnuka "beztresně" chovat a vytahovat ho z kočárku.

Nedávno toho využila i v pražském obchodním centru na Pankráci, kde s dalšími známými tvářemi pomohla stavět pyramidu z papírových kostek, která bude zapsána do České knihy rekordů.

Halina Pawlowská s dcerou a vnukem v hračkářství

"Změnilo se to, že přibyl další člověk, o kterého mám strach. To je asi ten nejintenzivnější pocit, který teď mám," doplňuje spisovatelka, jejíž dcera si s výchovou umí poradit sama. A když už jde do tuhého, spíš než maminku prosí o pomoc moderní technologie. "Hodně maminek si dneska vystačí s googlem," směje se Halina. "A nebo taky vzájemně, teď je silný ročník," doplňuje.

Letošní rok je v rodině Haliny Pawlowské plodný i z profesního hlediska. Coby scenáristka napsala nový primácký sitcom O mé rodině a jiných mrtvolách. Výsledné dílo sleduje s občasnými výtkami, s obsazením je ale maximálně spokojená.

Halina Pawlowská v roli babičky

"Je to žánr, s kterým je u nás mizivá zkušenost, očekává se, že to bude gagový humor jako v Comebacku. Tohle bych ale přirovnala k Přátelům, jelikož je to postavené na slovním humoru. Inscenačně a režijně mi vadí některé pojetí, ale bylo málo času na pilování. V září jsme odevzdali scénáře, v říjnu už byl seriál v televizi. Ale herci jsou výborní, hlavně z toho důvodu, že do toho šli s velkým nasazením, a to je hlavní," líčí Pawlowská, jíž dala podklad k napsaní sitcomu její stejnojmenná kniha.

Další přitom vydává v těchto dnech. Román Velká žena z Východu autorka slavnostně pokřtí příští týden spolu s hvězdnými kmotry.