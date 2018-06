Pawlowská chystá nový pořad

Halina se nakonec stala spisovatelkou, a se svým povoláním je spokojená. "Dnes už toho nelituji. Koneckonců jsem spisovatelkou celkem úspěšnou a nemyslím si, že bych byla spokojenější jako lékařka. Neříkám, že to spisovatelé mají v životě jednodušší než doktoři. Koneckonců všichni spisovatelé většinou končí v rukou lékařů, ale já jsem opravdu spokojená."

Ke spokojenosti má Halina Pawlowská pádný důvod. Další pokračování knižní podoby oblíbené "banánové" televizní talk-show se totiž už několik týdnů drží v čele žebříčků nejprodávanějších knih. Ke knížce tento týden přibylo i nové CD Banánové rybičky, které spisovatelka pokřtila v pražském Divadle bez zábradlí. A v televizi bude mít nový pořad. Jeho obsah je ale zatím tajný.

"Nemůžu o něm nic prozradit. Snad jen, že půjde o zábavný pořad. Zatím ani nevím, kdy a zda se objeví na televizních obrazovkách. Pokud by skončily Banánové rybičky, tak bych tímto pořadem na ně zřejmě navázala. To je všechno, co zatím mohu říct," tajuplně se usmála Halina Pawlowská.