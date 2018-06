Pawlowská: chci být krásná, mladá a štíhlá!

Za celou dobu existence pořadu nepozvala na natáčení ani jediného politika - kromě Jiřího Dienstbiera, který v té době ovšem neměl žádnou politickou funkci. "Velmi podezírám politiky, že by se nedokázali oprostit od svých státotvorných myšlenek," podotkla Pawlowská.



Její rodina se prý s historkami, které Halina prezentuje před kamerami, smířila. "Pyšní nejsou, zvykli si. I když moje maminka občas říká, že to a to jsem nemusela. A já jí zase říkám - proč se k určitým věcem veřejně nepřihlásit? Jinak jsem ještě škálu historek nevyčerpala. Mám totiž širokou rodinu a široké příbuzenstvo, takže vyprávěnek je hodně. Ale spoustu věcí říci nemohu," konstatovala Pawlowská.



Banánové rybičky se točí v Brně od začátku roku 1999. "No, jednou mi tu dvakrát objeli celé auto pětikorunou, napočítala jsem taky šestkrát propíchnuté pneumatiky," pokrčila Halina rameny.



Režisér pořadu Karel Czaban se vzápětí dotkl vtipu a pohotovosti pozvaných hostů. "Naše zkušenost je ta, že nejvtipnější jsou a nejlíp hovoří muzikanti. Hodně jsme přemýšleli o tom, proč. Muzikanti jsou totiž sami za sebe, mají hodně kolektivních zážitků, nemají naučené role a nemají strach. Naopak u zpěvaček mám vždy pocit, že velmi váží, co říci, aby nepoškodily svou image."



Halina zdůraznila, že nikdy nechce zaskočit hosta impertinentní otázkou. Každého hodlá prezentovat jako zajímavého a vtipného. "Někdy se tomu ale musí hodně pomoci ve střižně," podotkla.



Smlouva podepsaná s brněnským studiem České televize na další díly Rybiček hovoří o následujícím půlroce.



Halina Pawlowská s cenou TýTý za pořad Banánové rybičky. Když spisovatelka, scénáristka a novinářka Halina Pawlowská nepíše žádný scénář, znamená to, že jí je smutno. Až jí přestane být - smutno, možná zas něco napíše.