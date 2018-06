Pawlowská chce ovládnout ČT v roli producentky, nabízí 13 pořadů

Halina Pawlowská předložila České televizi návrhy na základě výběrového řízení zveřejněného na internetových stránkách. Pro projektový tendr sesbírala veškeré nápady čítající celkem třináct pořadů.

"Uvidíme, jak to celé dopadne, ale tato práce by mě určitě bavila. Nabídla jsem jak hranou, tak zábavnou tvorbu. Televizi by mohly moje nápady jenom pomoct," říká se smíchem Pawlowská, mezi jejíž největší klenoty patří scénář ke snímku Díky za každé nové ráno či talk show Banánové rybičky a Mamba show.

Dosavadní zkušenosti by ráda zúročila i na postu kreativní producentky, o který rovněž projevila zájem. "Zatím vím jen to, že jednotlivci, kteří předložili koncepce, budou vyzváni k pohovoru s generálním ředitelem. Tak čekám, až mě vyzvou," dodala Halina Pawlowská.

Setkání nad knihami

V mezičase ale rozhodně nezahálí. K loňskému titulu Velká žena z Východu píše společně s Milanem Šteindlerem scénář k televiznímu filmu. Knižní trh by pak chtěla ještě letos zaplnit hned dvěma novinkami.

"Za pár dní odevzdávám knihu Až se mě dcera zeptá, což je jakýsi sborník rad a beletrie zároveň. Budou to rady nejen do kuchyně aneb co mám uvařit, aby na mě nezapomněl. To něco se mnohdy netýká jen jídla, ale je to koření navíc. Ale samozřejmě se dotknu i situací, kdy jídlo skončilo na hlavě," vyzradila plány spisovatelka a scenáristka.

Halina Pawlowská byla jedním z hostů křtu novinářky Šárky Schmidtové, která vydala knihu Žabák z Bali, což je šestnáct povídek s nádechem erotiky s často překvapivým koncem.

Zajímavostí je, že právě Pawlowská dala před lety Schmidtové šanci v časopisu Story, který sedm let vedla.

Křest knihy novinářky Šárky Schmidtové Žabák z Bali

Křtu přihlíželi i Linda Finková, Marie Retková, Klára Doležalová, Petr Janda či Petr Vágner.