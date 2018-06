Pavoučí muž vylezl na 110patrový mrakodrap

To ale pro Roberta nebylo žádné překvapení, protože do rukou strážců zákona padl už několikrát a někdy byl za své kousky i odsouzen do vězení.

Robert, který nejraději leze po hladkých skleněných stěnách těch nejvyšších budov, už zdolal newyorský mrakodrap Empire State Building i nyní nejvyšší budovu světa Petronas Towers v malajsijské metropoli Kuala Lumpuru. Má za sebou už třicet podobných výstupů; mj. mu neodolala ani pařížská Eiffelova věž či most Golden Gate v San Francisku.