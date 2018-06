Pavoučí muž si vydělal na svůj první dům

"Nevím, proč bych měl šetřit. Za dobře odvedenou práci jsem dostal dobře zaplaceno, a tak si teď mohu pořídit prakticky co chci," prozradil herec, který za svoji roli Spidermana dostal podle všeho honorář ve výši čtyř milionů dolarů. Dalších třiadvacet milionů mu pak má vynést druhé a třetí pokračování filmu, která se již připravují.Maguire si čas, kdy bydlel u rodičů a po podnájmech, nyní může skutečně vynahradit. Ve své nové rezidenci má tři ložnice, jednu menší a tři větší koupelny, rozsáhlou tělocvičnu, obří bazén a také vlastní lázně. Samozřejmostí je sauna."Dosud jsem bydlel od pronájmu k pronájmu. Teď jsem ale svým vlastním pánem a nikdo mě už vyhazovat nebude," zavzpomínal herec na ještě nedávné časy.Hloupé připomínky závistivců Tobey přehlíží."Mnoho mých přátel se ke mně obrátilo zády jen proto, že jsem jim nechtěl půjčit peníze a raději jsem je vrazil do přepychového domu. Je to sice smutné, ale s takovými lidmi už nechci mít nikdy nic společného," dodal hollywoodský krasavec.