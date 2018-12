Čekáme, až dozraje ten správný čas, říká Habera o svatbě s Peštovou

„Asi pořád čekáme na to, až dozraje ten správný čas. Instituce manželství je skvělá, ale nám to jednoduše stačí takto,“ přiznal Pavol Habera.

Hudebník a modelka se dali dohromady v roce 2001. Daniela Peštová má z předchozího vztahu syna Yannicka Fausta, s Pavolem Haberou má dceru Ellu a syna Paula Henryho. „Oba chodí do školy. Dcera má umělecké vlohy a daří se jí. Syn je momentálně zaměřený hodně na fotbal. Spíš než hru samotnou má v malíčku hlavně oslavy gólů. Když se mu podaří nějaký vstřelit,“ pochlubil se Habera.

Zpěvák prozradil, že má pořád schované legendární riflové šortky, které kdysi nosil. „Ano, a mám v plánu je příští léto vytáhnout. Možná i na turné,“ prohlásil v žertu a dodal, že dražit je rozhodně neplánuje. „Nemyslím si, že by to někdo koupil. Málokdo by je oblékl.“

Haberu příští rok čeká turné s kapelou Team, se kterou jsou od roku 1983 stále spolu. V 90. letech zpěvák ovšem vystupoval také sólově. „V té době toho bylo hodně. Přetlak písniček, film. Kluci z kapely byli trochu uražení. Ale všechno se potom dalo do pořádku, a kdybych mohl, tak bych si tu dobu klidně prožil ještě jednou,“ prozradil s tím, že s hudbou zatím rozhodně seknout neplánuje.

„Užívám si klidu, i když moc s kapelou nehrajeme, tak fandové chtějí naši muziku. Nebylo by to férové je o ni připravit. Chodí na nás dvě a půl generace. Je to asi záležitost těch písniček, že tak dlouho přežily a že se pořád líbí,“ dodal.

