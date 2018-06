Pavol Habera se stěhuje do Česka

Těší vás, že teď budete trávit víc času v Praze?

Abych řekl pravdu, já mám radši menší města neboli větší vesnice, jako je například Bratislava. Ale do Prahy jedu pracovat, takže nechci přemýšlet o tom, jestli mi to je nebo není příjemné.

Žijete s rodinou částečně v New Yorku, už jste viděl tamní muzikály?

Ano. Skoro všechny. V minulých deseti dnech jsme viděli tři Bombay Dreams, Little Shop of Horrors a The Boy from Oz s Hughem Jackmanem. Ten byl nejlepší.

Snažíte se nasát atmosféru v souvislosti s pražským projektem?

Ne. S tím to nesouvisí. To jsou jenom takové návaly. Tři měsíce nic a pak se najednou rozhodneme a vidíme toho víc najednou.

Jste na tom už s angličtinou tak dobře, že rozumíte všemu?

Teď už rozumím hodně.

Máte pocit, že se české a slovenské muzikály těm americkým už v něčem přibližují?

Já si myslím, že třeba Kleopatra je lepší než Bombay Dreams. Nechci někoho urazit, ale to je nejhorší muzikál, jaký jsem kdy na Broadwayi viděl, a přitom jde o Webberovu produkci. Hrají v něm špatní herci, průměrní zpěváci. Myslím si, že některé muzikály z Prahy by ho hravě trumfly.

Na Slovensku jste hrál v Josefovi a zázračném plášti a také v Evangeliu o Marii. Vy jste nikdy neřešil, jestli do muzikálových projektů vstoupit? Tady to bylo pro mnohé vaše kolegy velké dilema a řada z nich do toho nakonec šla jen kvůli penězům a popularitě.

Tady nejde o peníze, protože já si svými vystoupeními vydělám mnohem víc než v muzikálu. O slávu taky nejde, protože jsem si jí užil dost. Spíš jde o to, že jsem si to už vyzkoušel. Na Slovensku jsem hrál v muzikálu šest let, takže vím, do čeho jdu. Je to dobrá práce.

Ve Třech mušketýrech bude náročná choreografie, dokonce šermování. Máte s ním nějakou zkušenost?

Pohybově jsem na tom slušně. Sporty mám rád, takže bych s tím neměl mít problém. A co se týče šermování, to se teprve uvidí. Doufám, že diváci v předních řadách nebudou mít velký strach.

K mušketýrům patří dlouhé vlasy, necháte si je narůst?

Ne, to už se dneska nenosí. Pepa Vojtek ještě může, ale já ne.