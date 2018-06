Habera o vkusu Peštové: Nevadí jí asi většina slaďáků, co zpívám

„Nevím, kterou mou píseň má moje žena nejraději. Kývá, že žádnou (smích). Ale myslím, že spíš takové pomalejší, které mají hezké texty. Daniela si dává záležet na tom, aby píseň měla text o něčem. Naštěstí Daniel Hevier je dobrý textař, tak předpokládám, že většina slaďáků, co zpívám, jí nevadí,“ řekl Habera, který v sobotu vystoupil na prvním ročníku MAFRAfestu.

Hudebník prozradil, že tréma a stres ho už netrápí. Důležitá je pro něj dobrá příprava, opakování textů a rozezpívání. „Myslím, že čím jsme starší, tím více si na tom dáváme záležet. Hlasivky jsou také jen sval, který se věkem opotřebovává a v 60 určitě nebudu zpívat tak, jak když mi bylo 20 let,“ prohlásil.

Před vystoupením mívá kapela pokaždé tříhodinovou zkoušku. Jen když se jede turné, je to kratší doba, jelikož se program postupně nacvičí a na zkoušku tak kapele stačí deset minut. „Ale když hrajeme jednou za čas, jako nyní, je to jiná aparatura, než ta s níž jezdíme, tak to bude dlouhá zkouška,“ líčí Habera.

„Cvičím doma, ale když je třeba tak i s kapelou. Sejdeme se a přejdeme si věci. Máme unplugged program, což je speciální a je zapotřebí se sejít a zahrát si to. To jsou písně i v jiných tóninách, jinak zaranžované. To jsme neodehráli tolikrát jako například Reklamu na ticho, kterou hrajeme od roku 1987 a to když vyjdeš na pódium, víš, co se bude dít. Ale u některých písní s novým aranžmá si to musíme připomenout.“

Paľo Habera a Daniela Peštová (2. září 2014)

Zpěvák prozradil, že jistý čas Reklamu na ticho na koncertech nehrávali, protože už jí měli dost. Říkali si, že ji nahradí jinými hity. „Pak jsme se k ní ale vrátili, protože jiné věci ji nenahradí. Máme ale to štěstí, že máme dost hitů, které jsou u fanoušků oblíbené. Držím ti miesto, Boli sme raz milovaní nebo Je to vo hviezdach nemůžeme v programu vynechat,“ pochlubil se.

Mezi jeho srdcovky patří spíše starší kapely, na jejichž hudbě vyrůstal. „Strašně rád bych viděl koncert Beatles. Ale to se mi už nepovede. Myslím, že se to také málokomu z Československa povedlo. Já jsem spíš na ty starší kapely, na kterých jsem vyrůstal. Mladí to mají výborně vyprodukované, nahrané, ale živě to přece jen není to, co dokážou ti staří bardové, kteří umí hrát a zpívat. Jsem také trochu náročnější. Líbí se mi Peter Gabriel, Phil Collins, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd,“ dodal.