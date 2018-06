Katem v SuperStar bude znovu Habera, zasedne vedle Farne

"Jsem velmi rád, že se nám opět podařilo Paľa dostat na palubu SuperStar. On je pro mě Simon Cowell Česko-Slovenska a SuperStar by bez něj nebyla SuperStar. Nejznámější kat soutěže se vrací a já se na opětovnou spolupráci s ním velmi těším," řekl kreativní producent a režisér projektu Pepe Majeský.

"Formát soutěže SupeStar se mi vždy líbil a práci v něm jsem si užíval. Tentokrát jsem však nabídku televizí Nova a Markíza opravdu dlouho zvažoval. Najít nové talentované zpěváky je vždy výzva a každý nový ročník je o to těžší a těžší. Je to ale zároveň i to, co mě na této soutěži baví a láká. Pokud se nám podaří najít aspoň jednoho zpěváka, kterému splníme jeho sen o profesionální kariéře, budu z toho mít dobrý pocit," řekl Habera.

Pavol Habera v porotě Česko Slovenské SuperStar

V porotě zasedne spolu s mladou zpěvačkou Ewou Farnou, pro kterou to bude premiéra.

Příprava další SuperStar je v plném proudu. Na začátku prosince proběhne casting v Bratislavě a v polovině prosince i v Praze.

Česko Slovenská SuperStar se na televizích Nova a Markíza objeví už potřetí. Zatímco první ročník, v němž zvítězil Martin Chodúr, sledovalo 1,82 milionu diváků, druhý ročník, jehož vítězem se stal Lukáš Adamec, vidělo jen něco přes milion diváků.