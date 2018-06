Pavlovi dieta opravdu neprospívá

Nedělní ráno bylo zpočátku jedno z těch ospalých, alespoň Martin a Pavel se o tom snažili diváky přesvědčit. Posledně jmenovanému se nechtělo vstávat do té míry, že se mu to nakonec vymstilo. Jeho sladký (a hrdinský viz. níže) spánek přerušili ostatní pánové kbelíkem s vodou. Dobré ráno, Pájo!

Jeho výkon si však zasloužil respekt i z jiných důvodů - za prvé byla jeho reakce na ledovou vodu v posteli opravdu klidná a za druhé jeho samotné spaní v nehostinných podmínkách může u mnohých budit obdiv. Zkuste si spát za prudkého světla zářivek a hlasité hudby Britney Spears. Pavel je bojovník.

Později mohla vila Pavlovi děkovat za jinou kratochvíli. I když zřejmě ne tak zábavnou jako v případě jeho vstávání. Na tohoto policistu totiž dietní režim ve vile dopadá tak tvrdě, že začal básnit o svém oblíbeném menu - rýži s kečupem. Dělal to tak dlouho, až nakonec dostal za úkol připravit pro sebe i ostatní bohatý oběd - z rýže a kečupu. Ne všichni ovšem sdílí jeho apetit, takže například pro Tonyho byla tahle kombinace nepřijatelná a raději si dal rýži samotnou. Tomu se říká severokorejská dieta.

Jedním ze stěžejních prvků nedělního programu byla obsáhlá a na poměry ve vile neobvykle klidná diskuse nad trojicí uchazečů o místo posledního VyVoleného. Prim v ní pochopitelně hrál Tony a také trošku nečekaně Pity. Ostatní se s nimi zhruba shodli, že čekatel Mirek díky svému vzhledu a rodinnému zázemí je nejsilnějším potencionálním soupeřem a že Světlana může díky svému věku hodně těžit z životních zkušeností. Tudíž byl za nejpřijatelnějšího soupeře (nikoli spolubydlícího) zvolen Kykolka.

Nakonec si VyVolení zkusili i volbu nanečisto, ve které předběžně zjistili, že jejich největším favoritem skutečně je Kykolka a to se večer nakonec potvrdilo.

Když se ve vile Kykolka aspoň trošku zabydlel, čekalo ho příslušné uvítání. Jeho vulgární mluva se stala dobrou záminkou, kvůli níž ho ostatní VyVolení poslali za trest do bazénu. Nutno uznat, že Kykolka svou šoumenskou povahu nezapřel a vysekl kvalitní přemet. Je otázkou, bude-li se podobně elegantně přenášet i přes další útrapy ve vile.