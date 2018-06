Pavlovčinová si domů nastěhovala soutěžícího z Hlasu ČeskoSlovenska

Šestnáctiletý Adam pochází ze slovenské Senice a je studentem bilingvního gymnázia. Starší sestře je nejen podobný, ale spojuje je také záliba ve zpěvu a v tanci.

"Jeho výhodou je, že je velmi mladý, takže má všechno před sebou. To však může být i nevýhodou, protože je tam velká konkurence, jsou to totiž většinou zpěváci, kteří fungují na nějaké profesionální úrovni, a on tyto zkušenosti ještě nemá," míní herečka, která svého bratra doprovázela na soutěž a byla jeho velkou fanynkou.

Radka Pavlovčinová při natáčení pořadu Hlas ČeskoSlovenska

"Byla jsem hodně nervózní. Já ho znám, vím, jak zpívá, ale nevěděla jsem, co můžu očekávat, když vystoupí na jevišti před lidmi, protože to ještě nikdy neabsolvoval. Když se mu povedlo vyvrcholení písničky, tak mi spadl kámen ze srdce, byla jsem úplně nadšená," prozradila pro iDNES.cz Radka.

Soutěž Hlas ČeskoSlovenska odstartuje 12. února a velké Grandfinále bude 3. června. Koučové Michal David, Pepa Vojtek, Rytmus a Dara Rolins soutěžící nejdříve neuvidí, protože k nim budou sedět otočeni zády. V případě, že se jim bude jejich zpěv líbit, zmáčknou tlačítko 'Chci Tě' a křeslo s koučem se otočí. Každý z koučů si vezme pod svá křídla 14 soutěžících a bude se snažit svůj tým přivést k vítězství.

Rytmus Dara Rolins

"Tím, že je Adam mladý, myslím, že Dara nebo Rytmus by byli pro něj nejlepší," dodala zkušenější starší sestra.

Radka Pavlovčinová, kterou bulvár stále označuje hlavně jako milenku herce Miroslava Etzlera, vystupuje v muzikálech Robin Hood a Quasimodo. Herečka se na obrazovkách televize Nova objeví také v seriálu První krok.

Režisér Jiří Vejdělek se nechal slyšet, že musel dávat pozor, aby mu herečky při natáčení neotěhotněly. "V zoufalství jsem rozdával antikoncepci," prohlásil režisér.

Radka však trvá na tom, že až tak žhavé to nebylo, i když napětí na place panovalo.

"Myslím, že Jirka rád přehání. Byli jsme všichni velmi mladí a nervózní z toho, co nás čeká. Napětí tam určitě bylo, ale nevím, jestli zrovna tohoto sexuálního rázu," objasnila herečka.