Pavlínu Wolfovou přitahují habáni

"Obávám se, že mého přítele a ani mne by na Kubu nepustili. A kdyby přece jen ano, asi by to dopadlo špatně. Za této situace prostě musím počkat, až odejde Fidel Castro," konstatovala Pavlína.



Proto vezme ráda zavděk pobytem v Řecku. "Je to malý ostrůvek, kde jsem ještě nebyla. Tam se konečně vyspím a budu si máčet nohy v moři. To hrozně chci. Pravděpodobně se mi v druhé půlce srpna podaří poprvé v životě zavítat do Ameriky. Chtěla bych tam zůstat aspoň tři neděle. Snad to zvládnu. Samozřejmě, záleží ještě na tom, jestli dostanu vízum," dodala Pavlína.



K práci moderátorky se tato dcera herečky Pavlíny Filipovské a hudebníka Petra Spáleného dostala v rámci povinné praxe během studia na vysoké škole. "Původně jsem tam chtěla zůstat čtrnáct dní - a teď už to dělám téměř deset let," pousmála se Wolfová.



Ivan Pilip a Jan Bubeník, kteří byli 5. února večer po více než třítýdenním věznění na Kubě propuštěni na svobodu, opouštějí budovu kubánského ministerstva zahraničí v Havaně. Odtud odjeli na letiště a v úterý v 5 hodin SEČ odletěli do Madridu (6. února 2001). Ivan Pilip a Jan Bubeník, kteří strávili 25 dnů v kubánském vězení, dorazili v úterý před 21. hodinou do Prahy. Vrátili se nimi i Pilipova manželka Lucie a Bubeníkův bratr Martin, kteří byli na Kubě poslední dva týdny a snažili se pomoci svým příbuzným. (6. února 2001) Jan Bubeník a Ivan Pilip odpovídají spolu s českým prezidentem na dotazy novinářů, 7. ůnora 2001 Manžel Pavlíny Wolfové - Jan Bubeník na Ruzyňském letišti po návratu z Kuby. Pavlína Wolfová - moderátorka.