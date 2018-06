Pavlínka mě potřebuje, říká Jan Nedvěd

Folkový zpěvák se rozpovídal na téma láska. "Umění v lásce není založeno na tom, jestli je vám šedesát tři a pětadvacet let. Umění v lásce je najít si člověka, který vám voní, je pro vás krásný a milý," říká Nedvěd, který v talk show připustil, že vztah s dívkou, která by mu mohla dělat dceru, není tak úplně běžný.

"Přirozené je, když se potkají dva lidé, kterým je šestadvacet a jednadvacet a začnou spolu budovat život, udělají si děti, dožijí, umřou spolu... To je přirozený způsob života. Pak je způsob, který mám já. Ten svedl dohromady dva lidi z úplně jiných důvodů, než je ta prvotní láska, kdy se do sebe dva lidé zahledí. Spíš se najdete z potřeby, protože toho druhého strašně potřebujete," myslí si Nedvěd.

V hovoru došlo i na Nedvědovo album Lidové písničky, které u hudebních kritiků naprosto propadlo. Nedvěd si však ze špatných ohlasů těžkou hlavu nedělá. "Kdyby se svět řídil tím, co po nás chtějí kritici, tak by to byla smutná planeta," filozofoval písničkář, jež se v Krausově talkshow objevil již podruhé.

Toto vystoupení však bylo na rozdíl od předchozího poněkud veselejší. Při své první návštěvě procházel Nedvěd těžkou životní situací, řešil finanční krizi, vztah s partnerkou i zdravotní potíže. Nyní však vážná témata odmítal. "Vy mi pořád saháte do nějakého vážna," reagoval na Krausovy dotazy se smíchem.

V závěru rozhovoru došlo i na rady do života. Na dotaz, co by doporučil mužům jeho věku, kteří mají stejně jako on v plánu oženit se s podstatně mladší partnerkou, odpověděl jednoznačně: "Nedělej to."