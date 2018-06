Pavlína Wolfová se vrací do televize, bude mít vlastní pořad

"Po pěti letech se vracím do televize a strašně se těším. Kolem sebe budu mít navíc lidi, se kterými jsem dělala na Áčku, dramaturgyni mi stejně jako tam bude dělat Věra Krincvajová, spolupracovat budu i s Milanem Tesařem z Reflexu. Znám i tým, kameramany a maskérky, takže se nevracím do neznáma. Velkou radost mi udělal architekt Michael Klang, vytvořil totiž nádhernou dekoraci," prozrazuje Wolfová. Pořad, v němž se k životu dospělých vyjadřují děti a který vznikne na základě jejího rozhlasového pořadu Děti vám to řeknou, se začne točit na konci července, vysílat se bude každou neděli večer před hlavními zprávami.



Wolfová už v televizi pracuje, v únoru přijala nabídku od televize Barrandov, kde dokončuje jistý projekt. "Hrozně mě to baví nejen proto, že se učím nové věci a hodně mi to dává, ale také proto, že jsem tam v úplně jiné roli, šéfuju tomu. Doufám, že televize 11.1. příštího roku spustí vysílání a všechno dobře dopadne," prozrazuje dále moderátorka. Projekt se podle jejích slov týká publicistiky.

Kromě televizí pracuje nadále v Radiožurnálu. "Jsem mu vděčná, přežil se mnou všechny moje porody, nevolnosti, nápady nesmyslné a někdy dobré, rádio mě navíc strašně baví."



Její děti, pětiletá Matylda, z níž bude asi fotografka, protože ráda fotí cokoli a kdykoli zatím jen na mámin mobil a tříletý Matouš, který má momentálně v oblibě slůvko "proč", jdou od září do školky, takže bude na práci víc času.

Léto začala rodina dovolenou v Itálii, manželé pak od dětí na dva dny ujeli na festival do Karlových Varů, kde se objevili na Audi party v hotelu Imperial a sami si užijí ještě týden v Tatrách. "Jsme zvyklí lézt po horách, děti bude hlídat ségra a máma," uzavírá Wolfová, jejíž maminkou je herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.