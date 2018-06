Pavlína Wolfová skončila v nemocnici s otokem mozku

Zprávu o hospitalizaci 8. srpna zveřejnil na profilu Wolfové filmový publicista, novinář, herec, producent a scenárista Tomáš Baldýnský.

„Kamarádi! Zdravím vás z fakultní nemocnice Na Bulovce, kde se já a můj mozek pokoušíme vrátit do původních proporcí. Jeho otok (toho mozku) mě bohužel bolí moc, tudíž nemohu dělat vůbec nic, tedy ani odpovídat na vaše dobře míněné zprávy a dotazy,“ stojí ve zprávě od Pavlíny Wolfové.

Nasazená léčba jí zabírá a otok ustupuje.

„Díky kortikoidům a trpělivosti (jejíž jsem známá královna) však mozek utěšeně splaskává. Až dosplaskne, hned se ozvu! Lékařská prognóza jsou tři až čtyři týdny pozorování kapaček. Pak mě očekávejte plnou energie a myšlenek. Nepotřebuju nic kromě hausbótu, ale i ten až dosplasknu,“ dodala Wolfová a neodpustila si ani vtípek na svoji adresu. „P.S. Selfie nepřikládám, mám dneska špatný vlasy.“

Co způsobilo zdravotní potíže Pavlíny Wolfové není známo.

Otok mozku (edém) se projevuje bolestmi hlavy, nevolností, zvracením a závratěmi. Člověku se může zpomalit srdeční frekvence a zvýšit krevní tlak. Někdy dochází k náhlému šilhání a poruše vědomí, které může vést až ke komě.



Pavlína Wolfová vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK. Je dcerou zpěváků Pavlíny Filipovské a Petra Spáleného. Její dědeček byl herec František Filipovský.

Pracovala v domácím a zahraničním zpravodajství České televize. Pak přešla do Televize Nova do pořadu Na vlastní oči a talk show Áčko. Z televize odešla v roce 2002. Odjela se učit angličtinu do USA.

Jejím prvním mužem byl novinář Karol Wolf. Druhým manželem byl podnikatel Jan Bubeník. Mají spolu Matildu (13) a Matouše (11).