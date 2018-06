Padesátnice Pořízková: Za úspěch vděčím krátkozrakosti. Mžourala jsem

Právě kvůli vadě zraku prý musela do fotoaparátu vždycky trochu mžourat a snažila se zaostřit, a tak vznikl její slavný nepřítomný a tajemný pohled.

Cesta Pořízkové na vrchol modelingu byla trnitá. Když jí byly tři roky, její rodiče emigrovali a šest let trvalo jejich úsilí dostat dceru za dramatických okolností z Československa. Poté rodina žila ve Švédsku. Osudový zlom nastal, když ve 14 letech Pavlína pózovala kamarádce, která toužila být fotografkou. Snímek poslala do agentury Elite, kde se setkala s velkým úspěchem. Nejdříve se dostala do Paříže, poté přesídlila do New Yorku.



Pavlína Pořízková (1988)

V roce 1984 se objevila jako první dívka ze střední a východní Evropy na titulní stránce časopisu Sports Illustrated a následovaly Playboy, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar a další prestižní magazíny. Časopis People ji zařadil mezi padesátku nejkrásnějších lidí na světě, Harper’s Bazaar dokonce do desítky nejkrásnějších žen světa. Dlouhodobě také spolupracovala s firmou Escada, kterou založila v roce 1978 v Mnichově bývalá modelka domu Christian Dior Margaretha Leyová, původem Švédka.



V roce 1993 ukončila svůj pohádkový kontrakt s firmou Estée Lauder, jejíž tváří byla deset let. „Jsem velice vděčná té šanci, kterou jsem měla. Dalo mi to peníze, slávu a styl života. Vzalo mi to ale sebevědomí, protože člověk nemůže být v takové práci bez toho, aby se pořád s někým srovnával... Pro mladou ženu je trochu smutné, když je to celý její život,“ prohlásila.



Odvrácenou stranou jejího na první pohled úspěšného života byly rovněž deprese a drogová závislost. Úzkostmi prý trpěla od dětství a až v dospělosti se začala léčit.

Na přehlídkových molech se Pořízková, která ve světě používá jméno Paulina Porizkova, přestala objevovat koncem 90. let, módní průmysl však o ni stále jeví zájem. Po konci kariéry modelky se začala věnovat filmu a objevila se v téměř dvacítce snímků. Je také autorkou několika knih.

Jako herečka se objevila například v známé detektivní komedii Její alibi a nebo v kultovním snímku Emira Kusturici Arizona Dream, ve kterém si zahrála po boku Johnnyho Deppa a Faye Dunawayové. Je také spoluautorkou knížky o dobrodružstvích malého švába (Příběhy švába Ralfíka) a na svém kontě má autobiografický román Léto modelky, který vyšel i česky. Krátce se také objevila v porotě populární americké televizní reality show America’s Next Top Model.

V roce 1989 se jejím manželem stal rocker Ric Ocasek, rodilý Američan s českými předky. S členem někdejší skupiny The Cars, se kterým se seznámila ve svých 19 letech, když byl ještě ženatý, má dva syny Jonathana a Olivera. Její synové prý sice česky neumí, ale Česko milují.

Do rodné země se Pořízková vrací ráda, ale jen zcela výjimečně. Loni v říjnu za velkého zájmu veřejnosti i médií představila v Praze knihu Martiny Formanové Případ Pavlína. Kniha manželky slavného režiséra Miloše Formana vypráví dramatický příběh rodiny Pořízkové a setkání se čtenáři se zúčastnila také matka Pořízkové Anna (více zde).