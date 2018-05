Pavlína Pořízková a její manžel Ric Ocasek se po 28 letech rozešli

Pořízková na Instagramu zveřejnila příspěvek, v němž v metaforách oznámila konec vztahu, který přirovnává k autu, zřejmě s odkazem na Ocaskovu kapelu The Cars.

 Příspěvek sdílený Paulina Porizkova (@paulinaporizkov), Kvě 2, 2018 v 9:09 PDT

„Naše rodina vždy byla - a stále je - jako dobře fungující auto. Když jsme všichni čtyři pohromadě, můžeme jet, kamkoli nás cesta zavede. Ale už nejsme jako jízdní kolo, můj manžel a já už spolu nebudeme dál šlapat do pedálů. Takže jsme kolo odložili. S Ricem jsme se za poslední rok v klidu rozešli. Fotky naší šťastné rodiny jsou skutečně šťastné rodinné snímky. Jen už prostě nejsme pár,“ uvedla modelka.

Pořízková a Ocasek, jehož prarodiče pocházeli z Československa, se vzali v srpnu 1989. Seznámili se pět let předtím při natáčení videoklipu kapely The Cars k písni Drive.

„Láska, kterou k sobě navzájem cítíme, je tak obrovská, že je téměř možné se jí dotknout, a taková láska nemůže nikdy zmizet,“ podotkla modelka a dodala, že i s ohledem na jejich dva dospělé syny Jonathana a Olivera nebudou celou věc momentálně více komentovat.

Pavlínu Pořízkovou objevil módní průmysl už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Její kamarádka vizážistka ji tehdy nalíčila a fotografie poslala do místní modelingové agentury. Fotka skončila na stole amerického zakladatele Elite Model Johna Casablancase, který Pořízkovou pozval do Kodaně. Po párminutovém setkání jí rovnou nabídl cestu do Paříže.

Pak přišel raketový úspěch a Pořízková se brzy stala nejpopulárnější modelkou v Paříži. V roce 1984 se pak zapsala do historie, když se stala nejmladší modelkou a také první ženou ze střední Evropy, která se objevila na titulní straně legendárního časopisu Sport Illustrated Swimsuit Issue.