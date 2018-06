Na plastikách mi vadí, že všichni vypadají stejně, říká Pořízková

„Jsem proti tomu, abychom všichni vypadali stejně jako podle jedné šablony. To mě opravdu rozčiluje. Proč nemůže být větší rozmanitost v kráse? Jak lidé stárnou a začnou s injekcemi a těmi dalšími věcmi, pak jsou si všichni podobní, divně vyhlazení, bez mimiky. Navíc když si něco necháte píchnout, za 10 let to nezůstane na tom samém místě,“ říká Pořízková, která z tohoto důvodu nikdy nešla na botox.

Modelka přiznala, že jediný zákrok, který občas na klinice krásy absolvuje, je ošetření laserem. Se svým vzhledem je spokojená. Trošku ji mrzí, že lidi vždy zajímalo, jak vypadá a ne jaká ve skutečnosti je. A protože si o ní dělají obrázek jen přes její vzhled, přibývající věk a stárnutí nejsou nejsnazší. Pořízková je však přesvědčená, že vypadá, jak si zaslouží.

„Nejhůř stárne ego krásné ženy,“ dodala modelka, která momentálně píše knihu o svém boji s úzkostí.

Pořízková s manželem Rikem Ocaskem (66) v srpnu oslaví 26. výročí svatby. Mají spolu dva syny, Jonathana (19) a Olivera (15). Při návštěvě Prahy modelka prozradila, že synové česky už neumí (více zde).