Módní průmysl se neskutečně změnil, míní Pavlína Pořízková

Hvězda modelingu během nedávného londýnského týdne módy přiznala, že se módní průmysl od jejího působení natolik změnil, že už ho jen sotva poznává. Aby prý dnes někdo uspěl, musí být nejdřív celebrita.

„Když jsem já začínala, největší moc měli fotografové. Museli jste na ně být milí. Pak to převzaly modelky, staly se mocnějšími než fotografové a někdy i než časopisy, pro které fotily. Tak jsme se prostřednictvím práce modelky staly celebritami. Teď je to ale tak, že snad musíte být nejdřív celebritou, abyste se mohla stát modelkou,“ vysvětlila Pořízková.

Supermodelka v Londýně uzavřela přehlídku českého návrháře Jiřího Kalfara a na mole se tam objevila po 30 letech. Říká však, že předvádění je jako ježdění na kole, nezapomíná se.

„Svalová paměť zůstala neporušená. A atmosféra a okolí bylo fantastické,“ prohlásila Pořízková.

Pavlínu Pořízkovou objevil módní průmysl už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Její kamarádka vizážistka ji tehdy nalíčila a fotografie poslala do místní modelingové agentury. Fotka skončila na stole amerického zakladatele Elite Model Johna Casablancase, který Pořízkovou pozval do Kodaně. Po párminutovém setkání jí rovnou nabídl cestu do Paříže.

Pak přišel raketový úspěch a Pořízková se brzy stala nejpopulárnější modelkou v Paříži. V roce 1984 se pak zapsala do historie, když se stala nejmladší modelkou a také první ženou ze střední Evropy, která se objevila na titulní straně legendárního časopisu Sport Illustrated Swimsuit Issue. Vystupovala i v hudebním klipu skupiny The Cars, kde potkala svého budoucího manžela, zpěváka Rica Ocaseka. V roce 1989 se vzali a mají spolu dva syny. Rodina žije v New Yorku.