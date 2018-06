Pavlína Pořízková dostala padáka z americké reality show

Podle serveru Pravda.sk se Pořízková, která se narodila v bývalém Československu a vyrůstala ve Švédsku, brání, že pokud chtěla Banksová na natáčení šetřit, měla chodit včas. "Neměla bych to říkat, protože to zní uraženě, ale kdyby Tyra chodila včas, mohlo se ušetřit na něčí výplatu. Pokud by Tyra neměla zpoždění a nemusely se vyplácet přesčasy, ušetřilo by se hodně peněz," prozradila Pořízková.

Tyra Banksová a producent Ken Mok ve společném prohlášení uvedli, že současný stav ekonomiky nutí programy v celém zábavním průmyslu k velkým rozpočtovým úsporám. "America´s Next Topmodel není vůči finančně složitým časům imunní. Musíme výrazně snižovat náklady v každé části produkce. Bohužel, Pavlína se stala obětí těchto škrtů," stojí v prohlášení.

Pořízková opouští porotu soutěže po ročním účinkování. Nepříznivé rozhodnutí jí bylo oznámeno telefonicky, navíc v den jejích čtyřiačtyřicátých narozenin, které oslavila 9. dubna. Podle deníku San Francisci Chronicle se původně domnívala, že důvodem jejího propuštění byl "problém s jejím egem". V rozhovoru pro agenturu AP nakonec ale uznala, že produkci opravdu mohlo jít o snahu ušetřit. "Zdá se, že America´s Next Topmodel příliš přibrala a potřebovala se zbavit nějakého tuku - ten tuk jsem byla já," prohlásila Pořízková.