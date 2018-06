Pořízková o Trumpovi: Chci, aby můj prezident byl chytřejší

Česká topmodelka proti 45. prezidentovi Spojených států amerických, který do úřadu nastoupí tento týden, 20. ledna 2017, vystupuje ostře a na svém twitterovém účtu se navezla například do jeho omezené slovní zásoby.

„Má slovní zásobu pětiletého dítěte a pozornost dokáže udržet asi jako komár. Chci, aby byl můj prezident chytřejší než já. Mnohem chytřejší,“ řekla Pavlína Pořízková pro Magazín DNES.

Zdálo by se, že po otázce, co jí na Donaldu Trumpovi vadí, bude následovat dlouhá odpověď.

„Můžu spíš říct, co mi na něm nevadí? Možná má rád své děti. Jinak mi na něm vadí úplně všechno. Jediné, co dokonale ovládá, je mluvit o sobě. To nikdo na světě neumí líp,“ prohlásila a k jeho stylu vyjadřování a chování dodala:

„Když se prezident Spojených států tváří, že je něco normální, může se to stát normou pro vaše děti. Váš syn může jít do školy a chytit holku za frndu, protože to přece řekl prezident a je to cool. Nebo proč by se nevysmál postiženému spolužákovi? Vždyť i prezident to dělá. Pro mě to normální není.“

Pořízková ale nemluvila jen o novém prezidentovi. Došlo i na postavení žen v Americe a sexuální harašení. „V modelingu to bylo denně. Nikde na světě není víc harašení než v módním byznyse. Jen se tomu v osmdesátých letech neříkalo harašení, brala jsem to jednoduše tak, že muži jsou hajzlové,“ dodala s tím, že Amerika podle ní není dobrou zemí pro ženy.