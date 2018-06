Pavlínu Pořízkovou rozzlobil soud kvůli její retušované fotce

Podle žaloby Jade Barrettové z Manhattanu společnost Avon ve své reklamě použila až příliš retušovanou fotografii. Pořízková tvrdí, že právnička je bláznivá, pokud neví, že módní fotografie se běžně upravují.

"Neuvidíte obrázek v časopise, který by nebyl upravený, alespoň od doby, kdy se objevil Photoshop, takže pojďme s dobou," cituje Pořízkovou list The New York Post.

Česká topmodelka je přesvědčena, že trochu retuše nikdy nikomu neublížilo. Dodala však, že profesionální osvětlení a dobrý fotograf dokážou divy.

"Vypadám na některých fotkách lépe než na jiných? Určitě," řekla Pořízková, která ale neví, jestli její reklamní fotku skutečně retušovali.

Žaloba argumentuje neupravenou fotografií "vrásčité" Pořízkové z roku 2011 a tvrdí, že společnost krémem zákazníkům lže. Požaduje za to odškodné alespoň 5 milionů dolarů. Podle české topmodelky by mohla Jade Barrettová žalovat kvůli reklamám mnoho dalších společností.

"Doufám, že nikdo neocení tento šílený nápad žalovat kvůli kosmetickému krému, který nefunguje," dodala.

Problémy s retušovanými fotkami mají hlavně v Británii, kde kvůli upraveným herečkám a modelkám zakázali už několik reklam na kosmetiku L´Oréal (více zde a také zde).