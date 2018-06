Je těžké pro mě najít hereckého partnera, stěžuje si modelka Němcová

"Já jsem studovala herectví v Actors Studiu v New Yorku a od té doby se tomu snažím věnovat, co to jen jde. Začínala jsem úplně od nuly obcházením kamerových zkoušek, protože se tomu věnuji venku a tam opravdu, když nejste přítelkyně nějakého pana producenta či režiséra, tak to nejde lehce," říká Němcová.

Modelka už má na hereckém kontě seriál Útěk z pevnosti Colditz nebo malé role ve filmech Edith Piaf a Případ nevěrné Kláry a další snímky hlavně z francouzské produkce.

Nejtěžší je podle ní sehnat kontakty a také rolí pro čtyřicetiletou začínající herečku moc není. Paradoxně to, co ji dostalo na špičku modelingu, je pro ni nyní překážkou.

"V této branži bojuji i s výškou, protože jsem vyšší, takže najít pro mě hereckého partnera je problém. Ale nejhorší je prorazit v tak silné konkurenci," shrnula Němcová.

První nabídku na velkou roli v Americe už dostala a mělo to být dokonce po boku slavné Sharon Stone, ale film se zatím nerealizoval. "To se stává, že produkce má nasmlouvanou určitou část herců, ale pak se jim nepodaří sehnat zbytek peněz. Ale není ten projekt úplně uzavřený, tak uvidíme."

Do českého filmu ji zatím nikdo neoslovil. "Moc ráda bych dostala roli v českém filmu, jsem Češka," prohlašuje Němcová, jejímž snem je pracovat s režiséry Menzelem nebo Svěrákem.