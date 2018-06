Pavlína Němcová v kalendáři: sexy tělo předvádí v roli anděla i dračice

Fotky do kalendáře pro rok 2011, který je přezdíván český Pirelli, nafotil přední český fotograf Stanislav Merhout.

Práce byla pro Pavlínu o to příjemnější, že se uskutečnila doma. Do města nad Seinou totiž přišla v době éry slavných českých modelek typu Maxová či Herzigová jako patnáctiletá a od osmnácti tady žije. Realizační tým v čele s producentem Pavlem Trčkou měl tedy o něco snazší práci, jejich hvězda pro příští rok jim byla skvělou průvodkyní. Jinak to celé bylo velice náročné.

"Vše jsme museli stihnout během tří dnů, protože nám příliš nepřálo počasí. Díky profesionalitě Pavlíny, fotografa i celého týmu se to zvládlo," uvádí Trčka.

Ten mimochodem blahořečil za zapůjčení bezpečných a luxusních vozů, které pomáhaly rychlému přesunu po městě. "Čas jsme opravdu i díky téhle zdánlivé maličkosti neztráceli." Nervózní byl prý z unikátních a drahých šperků D.I.C., které se při focení používaly a za které zodpovídal, měly totiž obrovskou hodnotu. Jeden z unikátních šperků pocházel dokonce z dílny známé módní návrhářky Blanky Matragi.

Stanislav Merhout využil pro focení kalendáře nejvýznamnější monumenty Paříže a pro ni typická místa.

Fotilo se tedy u Eiffelovy věže, u Opery, na Trocaderu nebo v Sacre Coeur.



Líbí se vám kalendář Stock pro rok 2011 s Pavlínou Němcovou?