Myšlenka být babičkou se mi líbí, tvrdí Pavlína Němcová

„Já beru život, jaký je a jak přichází. Skutečně nemám žádné výhrady k ničemu. Co mi osud do života nadělil, tak to musím brát,“ přiznala Němcová, která v šestnácti letech spolu s Evou Herzigovou odjela vlakem do Paříže, aby dobyla svět modelingu. Nakonec ji o dva roky později místo kariéry čekaly mateřské povinnosti.

Záhy následoval rozvod a dvanáct let trvající tahanice o syna s francouzským exmanželem nakonec přinesly ovoce.

„Člověk věkem zraje a každý si musí projít určitým obdobím, aby si pak uvědomil hodnoty života. Naštěstí mám z nepovedeného manželství povedeného syna, který mi dělá jen samou radost,“ pochvaluje si modelka.

Pokud vyrazí do společnosti po boku syna, často si ho pletou s jejím partnerem, což Pavlínu těší, ovšem Alaina ne.

„On si na oplátku dělá ze mě legraci, že brzy mohu být spíš babička,“ směje se brunetka, které se ta představa dokonce zamlouvá. „Myšlenka být babičkou se mi velmi líbí. Věřte nebo ne, ale s přibývajícím věkem člověk nachází i jiné krásy života, než jsou ty povrchní,“ říká.

Modelka se už těší na léto, kdy si opět syna užije do sytosti. „Na dovolenou většinou létám k moři. Zatím plán se synem nemáme, pokaždé to spolu řešíme na poslední chvíli, ale o to je to krásnější. Ještě si užívám posledních let, kdy se mnou Alain chce trávit léto. Brzy tomu skutečně může být i jinak,“ míní.

Pavlína Němcová

A jak je na tom Němcová s cestováním? „Při mém povolání mít strach z cestování snad ani nejde. Většinu života trávím v nějakém dopravním prostředku,“ dodala modelka, která střídavě bydlí v Paříži a Praze.