Nová rodina? Doufám, že se to povede, říká Pavlína Němcová

Pavlína Němcová se nikdy netajila tím, že modeling ji nebavil a byl jen zdrojem peněz. Rodačka z Děčína vystudovala práva na Sorbonně a její dvacetiletý syn Alain je také studentem práv. Bydlí ve Versailles, ale chtěla by více času trávit v České republice.

"V Paříži ale budu muset vždycky jednou nohou být. Bude tam můj syn a musím říct, že vzhledem k tomu, že jsem tam prožila většinu svého života, tak bych asi bez ní také žít nemohla. Budu moc šťastná, když to budu moct kombinovat, ale chci mít tu základnu tady," řekla iDNES.cz Němcová.

Pavlína Němcová v kalendáři Stock Modelka Pavlína Němcová a její syn Alain

Kromě toho, že by chtěla více pobývat v Česku, plánuje novou rodinu. "Zatím to vypadá všechno dobře, doufám, že se to povede (smích). Snad se to stane, pokud pán Bůh dá," dodala kráska, která se čím dál víc pohybuje ve světě filmu.

Začátkem léta ji čeká nezávislý projekt, který se bude natáčet v Paříži a pak na přelomu léta a podzimu bude v Americe natáčet film s herečkou Sharon Stone. Zaměstnává ji také práce na připravovaném snímku podle románu Victora Huga Devadesát tři.

Pavlína Němcová si zahrála v oscarovém filmu Edith Piaf po boku Marion Cotillardové

"Je to běh na dlouhou trať. Doufám, že se podaří. Finance máme pohromadě a ty se uvolní v momentě, jakmile nám přikývne jeden z hvězdných režisérů. Teď jsem v jednání s jedním opravdu velmi známým, ale on má na tento rok už projekt a je obsazený tak dva roky dopředu. Takže to je ten hlavní problém," prozradila modelka, která bude v snímku hrát hlavní roli. Podle informací iDNES.cz by to měl být režisér Ridley Scott.

Obsazení dalších herců se bude odvíjet až od podepsané smlouvy s režisérem, který si je pak s distribučními studii bude muset vybrat.

"Ten film je velmi nákladný, finančně i výpravou. Přestože zobrazuje nejdramatičtější rok Velké francouzské revoluce, podle mě se hodí i do dnešní doby. Dnešní společnost se dostala opravdu do úzkých a stala se takovou hodně nehezkou a nějaká 'revoluce', beze zbraní, by byla potřebná i v tomto světě," míní kráska, která se naplno věnuje i své nadaci Šance Pavlíny Němcové, kterou založila teprve loni (více zde).

"Sháním peníze, jak se dá. V dnešní době je to složité, ale daří se, už jsme několika dětem umožnili, aby se mohli vyučit na automechanika, svářeče a financovali jsme i další kurzy a aktivity, kterým se chtějí děti věnovat. Program naší nadace je zaměřený tak, aby děti, když v osmnácti opustí dětský domov, měly případně nějakou budoucnost, alespoň profesní," dodala Němcová.