Pavlína Němcová: Na modelingu byla nejtěžší samota

Cestujete ještě za prací po světě?

Pořád. Mám pocit, že to nikdy neskončí. Paradoxně mě to nyní baví víc než předtím. Není to povinnost, zakázky si dneska vybírám a záleží jen na mně, zda je přijmu, nebo ne. Hlavně si užívám, že to není ten každodenní maraton, ani každodenní rutina, díky které mohu stát na vlastních nohách.

Modeling děláte už od šestnácti. Co pro vás bylo a je v této profesi nejtěžší?

Na modelingu byla nejtěžší samota. Cestujete všude sama a hlavně jste odkázána sama na sebe. Když si vzpomenu na začátky, kdy jsem byla odloučená od rodiny, vůbec nechápu, jak jsem to dokázala překonat. Tenkrát byla jiná doba. Dnes lidé více cestují a jsou na odloučení od rodiny zvyklí.

Byla jste ochotná kvůli práci třeba experimentovat?

Kvůli práci bylo experimentů hodně. Pokud jsem přijala nabídku, kde bylo třeba něco dělat s make-upem či s hlavou, nic jiného mi ani nezbývalo. Jednou mi při focení dělal kadeřník efekt afrických pramínků. Výsledek byl skvělý, ale vlasy dostaly zabrat. Asi měsíc jsem je nemohla rozčesat. Mnohdy jsem si říkala, jestli mi na hlavě ještě pár vlasů zbude. Možná právě proto jsem v soukromí velmi střídmá. Mám ráda ve všem jednoduchost. To platí i o kosmetice. Nepotrpím si na drahé přípravky, maminka mě naučila dělat si domácí kosmetiku. Třeba zábal z olivového oleje působí skvěle nejen na vlasy. Často jsem si domácí přípravky dělala i na pracovních cestách.

Modelka Pavlína Němcová a její syn Alain

Syn Alain se vám narodil v osmnácti letech, nebylo náročné pečovat o něj a dělat modeling?

V mém životě měl syn vždycky přednost, proto mi nedělalo problém odmítnout i velice zajímavou pracovní nabídku. V tomto jsem měla vždycky jasno. Přesto jsem syna nikdy nerozmazlovala. Snažila jsem se ho zahrnovat láskou, manžel naopak hračkami, což se mi nikdy nelíbilo. Děti jsou všeobecně často rozmazlené. Mají vše, na co si ukážou. Toho já nikdy nebudu zastáncem.

Syn žije v Paříži, kde vystudoval práva. Vy jste v Praze. Jak často se vídáte?

Pro mě je domov sice Praha, ale do Paříže jezdím každý druhý týden. O trvalém návratu nepřemýšlím. Naopak. Od těch šestnácti toužím po návratu do Prahy. Syn chce vykonávat právní praxi ve Francii, což naprosto podporuji. Jsem na něho pyšná. Je velmi samostatný a mě už vedle sebe tak často nepotřebuje.

Pavlína Němcová na obálce kalendáře Stock v roce 2011

Kromě modelingu jste se vrhla i na herectví, zařizování interiérů a hlavně na navrhování šperků. Byl to váš sen?

Vše mě moc baví. Nejdříve jsem zařizovala interiér svého bytu, pak se na mě napojily kamarádky a nakonec i můj syn, když si v Paříži zařizoval garsonku. K navrhování šperků jsem se dostala z vlastní potřeby. Nedokázala jsem sehnat k oblečení nějaký pěkný, zajímavý a jednoduchý doplněk, proto jsem si šperky začala navrhovat sama a jedno české zlatnictví mi je vyrábí.

A co herectví?

Velice mě lákalo. Vážím si, že jsem měla možnost začít hrát v několika nezávislých filmech, které mi přinesly i pár větších rolí. Na tu hlavní zatím ještě čekám. Pokud nepřijde, nevadí. Jsem vděčná za to, co bylo. Abych řekla pravdu, dnes už si přeji takové to klasické klišé. Lásku, štěstí a především zdraví nejen pro sebe, ale hlavně pro své blízké.