Pavlína Němcová dostala roli snů, zahraje si po boku Sharon Stone

Pavlína Němcová a Sharon Stone by se měly potkat pracovně již za několik měsíců. Česká modelingová star připouští, že půjde o roli snů. "Vypadá to dobře, natáčení amerického filmu by mělo začít už příští rok, tak se pochopitelně nemůžu dočkat. Doufám, že všechno půjde, jak má, a že se projekt realizuje podle plánu," doufá kráska.

Němcová patří vedle Evy Herzigové, Terezy Maxové či Simony Krainové k průkopnicím světového modelingu, které se nebály v šestnácti opustit rodnou zemi a začít budovat kariéru v zahraničí.

Pavlína Němcová v časopisu Playboy

"Modeling mě nikdy nebavil, byl to spíš zdroj peněz. Ale jelikož jsem byla vychována tak, abych se ke každé práci stavěla zodpovědně a dělala ji pořádně, stejné to bylo i u modelingu. Že mě nebavil, je jiná věc," přiznává rodačka z Děčína.

Herectví naopak byl sen, který si chtěla vždy splnit. Podařilo se jí to před osmi lety, když v New Yorku absolvovala herecké kurzy a ověřila si, že se její ambice zakládá na reálných možnostech. "Zjistila jsem, že jsem schopná být herečkou, a dá se říct, že se od té doby snažím prát," směje se.

Kolegyní Sharon Stone se brzy stane Pavlína Němcová

Nejvíce filmových zakázek má Pavlína ve Francii. Právě dotočila celovečerní film, nyní ji zase obsadili do kriminálního seriálu, který se nese v duchu v Česku populární Kriminálky Las Vegas.

A přestože se Němcové filmová práce pozvolna rozrůstá, hlavním zdrojem příjmů je stále modeling. Že je v něm excelentní, brzy dokáže i ve výročním kalendáři Stock, v němž se představí i dalších pět krásek, které již kalendář fotily. Svůdné pózy a dokonalá těla předvedou Simona Krainová, Iva Kubelková, Helena Zeťová, Alena Šeredová a Jitka Čvančarová.

Pavlína Němcová Pavlína Němcová, Jitka Zelenková a Bára Kodetová polévaly boty sektem

"Myslím, že fotky budou stát za to, počkejte si," napíná fanoušky Pavlína Němcová, jež v Praze svou osobní účastí posvětila spojení značek Bellissimo a Sorel. Sekundovaly jí i Andrea Vránová Kloboučková, Iva Kubelková, Bára Kodetová či Jitka Zelenková.