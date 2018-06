Modelka Němcová před StarDance: S mojí výškou jsou ladné pohyby těžké

"Právě v té době, v šestnácti letech, kdy chodí ostatní do tanečních, jsem já odjela do Paříže," vypráví modelka Pavlína Němcová. "Taneční se mi vyhnuly a teď toho lituju. Nemám základy, začínám ve StarDance úplně od nuly. Je to těžké a vzhledem k mé výšce o to víc. Když je člověk menší, jsou jeho pohyby ladnější a snadnější. Složit můj metr osmdesát do nějakých ladných pohybů je opravdu těžké."

Problém také byl sehnat k ní vyššího partnera, ale podařilo se, a tak se teď Pavlína bude objevovat v sobotu na televizních obrazovkách. Poprvé už tento víkend.

Přestože je jednou z nejúspěšnějších českých modelek, paradoxně je mnohem známější v zahraničí než v Česku. Od šestnácti totiž většinu času trávila v Paříži. Vdala se tam, porodila syna. Bylo jí pouhých sedmnáct, její kariéra se právě rozjížděla. V agentuře z toho byl poprask.

"Bylo to pro ně nepochopitelné. Pořád říkali: Jsi si jistá? Já si jistá byla. Rodiče říkali: Ježíšmarjá, dítě bude mít dítě. Ale mně to připadalo přirozené. Beru to tak, že my ženy jsme tady za nějakými účely a jedním z nich je být matka. Tak jsem prostě měla dítě a s modelingem jsem pak naplno začala až ve dvaceti, když jsem se rozváděla," říká.

Když teď jde do společnosti se svým synem, lidé si myslí, že jsou partneři a ne matka a syn. Přestože se jí blíží čtyřicítka, patří mezi vyhledávané modelky a nevylučuje, že si mateřství stihne ještě zopakovat.