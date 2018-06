Neteř Jaromíra Jágra: Slavné příjmení nevyužívám

Blog Pavlíny Jágrové navštěvuje denně více než 8 tisíc lidí a zpočátku neznali příjmení autorky. „Nemyslím si, že by mě teď sledovali jen kvůli tomu jménu,“ říká Pavlína Jágrová.

I když jí to možná pár fanoušků přineslo, rozhodně to nikdy nebyl její záměr. „Já tohle neuznávám, že příbuzní využívají nějakého svého slavného člena rodiny a snaží se na něm nějakým způsobem zviditelnit nebo přiživit," říká.

Sama o svém strýci a vůbec soukromých věcech nechce mluvit a pozornost médií by ráda zaměřila jen na svou práci. Na blogu inspiruje čtenáře neotřelými módními kreacemi a sama sobě je i modelkou. Fotí se nejvíce na ulici a místo vždy pečlivě vybírá. Svým blogem by se chtěla jednou živit a i když už má pár sponzorů, zatím to je stále spíše koníček.