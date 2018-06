Klidně si sundám podprsenku a jsem v pohodě, říká o modelingu Jágrová

„Už jsem šla několik přehlídek v rámci Mercedes Benz Fashion Weeku a pak ještě několik dalších. Takže to nebylo poprvé. Nejsem ani trémistka, takže si to spíše na mole užívám,“ řekla Jágrová na přehlídce návrhářky Petry Ptáčkové.

V modelech se Pavlína cítila skvěle, dokonce jí nevadilo, že odhalila i část svého těla. „Mám to tak, že se vůbec nestydím. S tímhle absolutně nemám žádný problém. Klidně si sundám podprsenku a jsem v pohodě,“ přiznala.

S odhalováním to má dokonce vyřešené i doma. „Je pravda, že babička i máma říkaly, že bych se nemusela až tak odhalovat. Ale s tím nic neudělají. Takhle to prostě funguje, že na módní přehlídce některé modelky holt ty prsa ukáží,“ vysvětluje blondýnka.

Kromě modelingu se věnuje hlavně svému módnímu blogu. Tam však nějaká ta cenzura fotek probíhá. „Přítel je v určitých věcech v pohodě, ale občas se musím brzdit v některých fotkách na blogu. Když vyfotím něco, co je už trochu moc, tak to by se mu určitě nelíbilo,“ povzdechla si Pavlína.

A jak to má neteř známého hokejisty se sportem? „Já jsem hrozně líný člověk, raději se válím doma na gauči, než abych šla sportovat. Dříve jsem závodně hrála tenis, ale to bylo víceméně kvůli rodině, teď spíš jen sleduju strejdu v televizi,“ dodala.