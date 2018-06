Hodková nafotila nahé sportovce, od Saudka se uznání nedočkala

"Chtěla jsem to udělat hodně světlé, něžné, jemné, a přesto aby to tělo bylo silné. Ale bohužel zrovna tohle je to, co Jan moc neuznává. Ten by nejradši, když se fotí nahota, bylo všechno vidět. A do toho já nejdu," řekla Hodková na křtu kalendáře, který připravila pro nadaci Rakovina věc veřejná a jehož posláním je přispět na výzkum léčby rakoviny.

K této bohulibé činnosti se připojili naši letošní olympionici, jako jsou Petr Koukal, Kateřina Emmons, Ondřej Synek, Vavřinec Hradilek, Mirka Knapková nebo třeba David Svoboda. Tomu focení bez oblečení nedělalo naprosto problém. Znovu by do toho ale nešel.

"Poprvé to byly akty, bez jakéhokoliv oblečení. Předstíral jsem, že se stydím, aby to mělo nějakou hodnotu a exkluzivitu. Ve skutečnosti mi to zas tak moc nevadí, já jsem chlap, nejsem žádná misska, které se styděj. Pokud by to nebylo na dobrou věc, pravděpodobně bych to už neudělal. Musel bych mít nějakej dobrej důvod," prozradil moderní pětibojař Svoboda.

"Je to pro dobrou věc, a to je pro mě důležité," souhlasí střelec Matt Emmons, kterému předloni zjistili rakovinu štítné žlázy a po úspěšné léčbě je už v perfektní zdravotní kondici (více z příprav jeho focení s manželkou zde).

Zpěvák Norbert Peticzký se stal kmotrem kalendáře. Výtěžek z prodeje bude poukázán na konto nadace Rakovina věc veřejná a použit na výzkum léčby rakoviny.