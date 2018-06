Pavlína Filipovská je lačná babička

"Také se musím pochválit, že jsem Matildu zatím pohlídala, kdykoli si Pavlínka řekla. Takže jako babička jsem ještě nezklamala," usmála se.

"Jako jsem byla šťastná ze svých holek Pavlínky a Johanky, tak jsem šťastná z vnučky Matildy. Musím se ale znovu učit. Teď je všechno, co se týče miminek, mnohem složitější. Pavlínka sice říká, že není, ale já si myslím, že ano. Úplně jiné oblečení, jiné pleny," míní herečka.



Nová vnučka i role

Kromě nové vnučky má Pavlína Filipovská také novou roli: "Zkoušíme pořád. Je to pro mě velice náročné. Hra se jmenuje Hřbitov slonů a jak už napovídá název, pojednává o samotě a o stáří. Je to vlastně takové doznání nás všech. Moje role je velmi dramatická. Taková, o které herci říkají, že je za postavu."

Ve Hřbitově slonů se Pavlína Filipovská objeví po boku Jiřiny Jiráskové, Jany Brejchové nebo Jaroslavy Tvrzníkové. Představení plánují napůl zájezdové, napůl v pražském divadle U hasičů. "A pokud budeme moc dobří, tak máme slíbené i Divadlo na Vinohradech," svěřila se Filipovská.



Kromě toho herečka zkouší také v divadle Josefa Dvořáka, dabuje a pracuje v rozhlase. "Za hodně práce zaplať pánbůh. Nečinnost by mě zabila. Jsem zkrátka neposeda, po tatínkovi," odpověděla slavná dcera slavného otce na otázku, jak všechno stíhá.