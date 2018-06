Pavlíčkovu knihu pokřtily tři sudičky, mezi nimi exmilenka Basiková

"Vážím si jeho otevřenosti a upřímnosti a také toho, jak ji napsal. Je v něm skryt velký literární talent," zkonstatovala Basiková, která na křest dorazila se svým manželem Petrem Polákem a dcerou Maruškou. Knihu ještě před jejím vydáním četla a měla tak možnost se vyjádřit k intimnostem, které jsou tu v souvislosti se vztahem s kytaristou prezentovány. Připomínky ale neměla k ničemu.

"Bára byla úplně v pohodě, líbilo se jí to tak napsané. Já se musím přiznat, že jsem ze začátku nechtěl zveřejňovat jakékoli intimnosti z mého života, ale postupem času jsem se začal hodně otevírat. Asi je to dobře, jinak by možná nemělo smysl takovou knihu psát," míní Pavlíček.



Vilém Čok a Michal Pavlíček

Pokud jde o něco málo z obsahu knihy, Pavlíček naznačuje, že ženy byly vždy jeho velkou inspirací a že svého času žil klasický život muzikanta. Za pikantní pak označuje fakt, že nahrávky z diktafonu přepisoval do počítače jeho starší syn Michal. "Otec si se synem všechno neříká a Michal se tak o mně až ve svých dvaatřiceti letech dozvěděl víc než co věděl dosud."

Ještě jednu zajímavost kniha má, byla autorizována na nemocničním lůžku krátce před vážnou operací srdce. "Ležel jsem tehdy v IKEMU a abych zahnal myšlenky na trojitý bypass srdce, pustil jsem se do autorizace. Možná to trochu bylo rouhání, ale poděkoval jsem už předem operatérovi, kardiologovi Petrovi Kačerovi. Naštěstí to dobře dopadlo a tak se dnes moji přátelé a nejbližší nemuseli sejít na mém funusu," říká s úsměvem Pavlíček.



David Kraus s maminkou

Knihu symbolicky pokřtily Bára Basiková, Jana Koubková a Monika Načeva, podívat se přišel Vilém Čok, Jana Krausová se synem Davidem a samozřejmě manželka Karolína se synem Matyášem, kterého prý momentálně trápí na svět se prodírající zoubky. Bývalá manželka a důležitá žena v životě slavného muzikanta bohužel nedorazila.