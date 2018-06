Pavlíček si koupil místo na hřbitově

"Nikoliv, jsem živ a zdráv," reagoval se smíchem na dotaz Pavlíček.

"Zařizoval jsem tady jisté věci ohledně rodinného hrobu. A tak asi vznikla fáma, že jsem po smrti."

Pavlíček přiznal, že se díky těmto povinnostem přesvědčil, čím se mysl začne zabývat, když si hledáte místo posledního spočinutí.

"Když už jsem po tom hřbitově chodil, najednou jsem měl pocit, že to místečko by mělo být hezký, nemělo by tam celý den pálit slunce, prostě normálně uvažujete o tom, kde vlastně se ta vaše duše bude usmívat nebo mračit na zbytek světa."

Je skvělé, když se v dobré čtvrti nacházíte i po smrti. I když dle svých slov ještě Michal Pavlíček nehodlá odejít z tohoto světa, stavební práce na rodinné hrobce v Pičíně se mu staly téměř osudnými. "Kámen byl obrovský a těžký. Když ho kamarád sochař přivezl, zjistili jsme, že je špatně říznutý, a při instalaci nás málem zabil. Takže jsme v něm mohli se synem rovnou spočinout."