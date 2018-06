Pavlíček se bude ženit. S přítelkyní čeká syna

Známý kytarista, který má z prvního manželství dva dospělé syny Michala a Jana a je již trojnásobným dědečkem, čeká do třetice syna.



"Líbilo by se nám pro něj jméno Matyáš," říká Pavlíček, ale vzhledem k tomu, že má vnuka Matouše, ještě popřemýšlí, aby se to nepletlo. Ještě předtím chce však šťastný pár stihnout svatbu.



Blízcí přátelé a známí už dokonce znají termín i místo jejího konání. Obřad by měl proběhnout v květnu v parku Dobříšského zámku a za svědka půjde Pavlíčkovi kamarád a kolega Kamil Střihavka. Oslavy budou pokračovat i druhý den. "Pozveme přátele a uděláme pořádné svatební rockové mecheche," slibuje Pavlíček.

V práci nepoleví

Po double platinovém DVD ze svého koncertu ze Sazka Areny, za které obdržel i Anděla, si velkou pauzu v práci známý workoholik ani kvůli miminku neudělá.



"Nejde to úplně odstřihnout, mám toho spoustu před sebou, ale na naše 'bejby' si čas opravdu najdu," říká Pavlíček.



Momentálně už kytarista rozjel šňůru třiceti koncertů se svým fusionrockovým triem ve složení Miloš Meier - bicí a Martin Ivan - basová kytara, která potrvá do konce června. Zítra se představí v Teplicích, v pátek v Domažlicích. Na některých z těchto koncertů jako třeba v klubu Retro v Praze a nebo v Semilasu v Brně je hostem i zpěvačka Bára Basiková.