Pavlíček: po Dámě s kaméliemi se vrhne na country

"Po alternativnějším CD Mami, které jsem vytvořil s Monikou Načevou a DJ Fivem a které vyšlo minulý měsíc, dokončuji nyní úplně diametrálně odlišný materiál pro skvělou zpěvačku Ivu Marešovou. Písně, které jsem pro ni složil, jsou v duchu moderního folku a country, takže asi překvapím, ale čistokrevný kotlíkář nejsem."

"Texty píše Jan Sahara Hedl. Nejvíc se chci ale nyní soustředit na své sólové CD, které budu natáčet v březnu a dubnu a bude takovým mým stěžejním samostatným vykročením po Pražském výběru a BSP. Hostem na něm bude i Bára Basiková a na podzim se k němu připravuje turné. Kromě toho je na listopad naplánován další velký muzikálový projekt," poodhaluje svůj pracovní program na příští rok Pavlíček.

Do té doby si ovšem od muzikálů odpočine, v Divadle Ta Fantastika má totiž za sebou premiéru Dámy s kaméliemi, napsané na motivy známého románu Alexandra Dumase ml. Od dvou předchozích kusů - Excalibru a Obrazu Doriana Graye - se liší nejen tím, že zpěváky na jevišti doprovází živá kapela, která zároveň zasahuj edo děje, ale také pořádnou dávkou romantiky.

V bigbítu se nesluší ukázat slzy.

Příběh velké lásky v romantickém tónu doprovází také romantická, emotivní hudba s líbivými písněmi. Známý skladatel se mimochodem s úsměvem domnívá, že jeho hudba tady má rozpětí od punku až po lehký kýč. Muzikál je doslova prošpikován pocitem štěstí z velké lásky, ale i neštěstí z její ztráty. Odráží se v něm Pavlíčkovy emoce, vznikal totiž v době, kdy se mu měnil život.

"Situace, ve kterých jsem psal muzikál, byly úplně přirozené, byl to takový čas vzplanutí, radostí i slz, které jsem prožíval od rozvodu přes nový sňatek až po narození dítěte. To se nějak pak všechno semele a pravdivě proklouzne i do hudby. Mám v sobě vedle razantních a crazy bigbítových poloh i tu romantičtější... Dřív jsem ji ale odhaloval opatrněji, protože v bigbítu se moc nesluší ukázat, že i chlap má slzy. Tady se prolomily ledy jako třeba U země vzdálené a stal se ze mě starýho romantika syn," líčí Pavlíček.

Příběh je blízký také oběma představitelkám titulní role a jeho režisérce. Bára

Basiková, která v muzikálu září, má mladšího přítele, Lucie Bílá, která ji bude alternovat od února, se tu sejde se svým manželem Václavem Noidem Bártou. Stejný osud - láska k mladšímu muži - potkala i režisérku muzikálu Viktorii Čermákovou, která Dámu s kaméliemi připravila společně s dramatikem Karlem Steigerwaldem.