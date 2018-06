Pavlíček oslaví Valentýna s manželkou, exmanželkou i exmilenkou

Ne že by byl Pavlíček takový cynik, aby svátek zamilovaných slavil kromě manželky i se ženami, které mají v jeho srdci už dávno jiné místo. V pražském baru Krásný ztráty se bude především křtít kniha s názvem Země vzdálené, na kterou jsou všechny výše jmenované dámy kromě dalších přátel a známých pozvané. Kniha je totiž jakýmsi zmapováním Pavlíčkova osobního i profesního života, a tak by na jejím křtu rád viděl každého, kdo do něj zásadním způsobem zasáhl.

Bára Basiková patří k těm lidem, kteří do něj zasáhli velmi zásadně, byla totiž svého času milenkou muzikanta. Tehdy zpívala v jeho kapele Stromboli a Pavlíček se neubránil jejím půvabům. Vztah, který bohužel probíhal ještě v době, kdy byl poprvé ženatý, kytarista v knize otevřeně přiznává a komentuje ho. - čtěte Pavlíček napsal otevřenou knihu o životě i o hudbě

Dnes jsou Pavlíček s Basikovou velcí přátelé a těhotná Basiková se také stane spolu s Monikou Načevou a Janou Koubkovou kmotrou knihy. Na křtu mimo jiné zazpívá.

Mezi pozvanými je samozřejmě i Michael Kocáb, letitý Pavlíčkův kolega a kamarád. V současné době ovšem bývalý kamarád. Muzikanti se rozhádali kvůli kapele Pražský výběr, kterou Kocáb považuje za své dítě.

S tím ovšem Pavlíček nesouhlasí. "Pozvalo ho vydavatelství a já proti tomu nic nemám, je o něm polovina knihy. A pokud uzná, že rockový Pražský výběr nebyl jeho vlastnictví, jsem schopný podat mu ruku na usmířenou," uzavírá Pavlíček.