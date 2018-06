Pavla Vitázková: Dva měsíce po porodu jsem měla krizi

Pavla Vitázková si nehraje na žádnou supermatku a přiznává, že měla na začátku mateřství krizi. „Ta krize přišla, bylo to veliké a potom se člověk musí naučit s tím dítětem žít,“ řekla herečka.

„Asi po dvou měsících jsem si uvědomila, že to dítě mi nikdo nevezme ani třeba na dvě hodiny. Že si vůbec už neodpočinu, že je to napořád,“ říká.

Byla to pro ni velká změna. Devět let žila s manželem Dušanem Vitázkem ve dvou a najednou do jejich života vstoupila malá Barborka a vše se muselo podřídit jí.

I když si musela chvíli zvykat a běhání kolem dcerky ji stálo víc kilogramů, než čekala, je šťastná. „Už nikdy tam nebudeme sami, doufám, když Bůh dá. A to je úžasné,“ dodává herečka.

Dceru Barborku přivedla Vitázková na svět loni 13. prosince v Brně, kde s manželem žijí. Je to jejich první dítě.