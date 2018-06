Můj nadřízený je teď manžel, říká bývalá tvář Novy Charvátová

"Když jsem skončila v televizi, pochopila jsem, že je potřeba jít dál a dokázat, že umím i něco jiného než jen číst zprávy. Už ten poslední rok, kdy jsem na Nově byla, jsme s manželem dokončovali golfový resort, který dnes oba bereme jako něco, co nás velmi naplňuje. Je to takové naše dítě," říká Pavla Charvátová.

To je ostatně důvod, proč se jí po práci v televizích absolutně nestýská. "Televize mi opravdu nechybí. A s tím souvisí, že se mi nestýská ani po stresu a tlaku, který s touto prací byl spojen."

Bývalou tvář Novy tak nyní nejvíc zaměstnává právě rodinný byznys, kterému prý velmi prospívá shodný pohled na věc. Manželé tak snadněji oddělují soukromý život od toho pracovního.

"S manželem, který je mimochodem můj nadřízený, máme skvělý soukromý vztah, což musím zaklepat. A i díky tomu si rozumíme profesně. Samozřejmě že mi někdy leze na nervy, stejně jako já jemu, ale to je prostě všude. Naštěstí ale máme podobné názory, díky kterým se náš projekt snažíme dotlačit tam, kam chceme. Jedinou nevýhodou je, že si tu práci občas taháme domů, ale stále to není v té fázi, že by nám to lezlo na nervy. Pořád je to kreativní činnost," doplnila Charvátová.

MFFKV 2012 - Pavla Charvátová a Zdeněk Podhůrský MFFKV 2012 - Klára Issová se podepisuje návštěvníkům festivalu

Moderátorka se ve společnosti objevila díky filmovým Karlovým Varům, kde už šestý rok za sebou denně moderuje doprovodné akce. Návštěvníkům ve spolupráci se Zdeňkem Podhůrským zprostředkovává i improvizované dabingové studio, které si veřejnost může vyzkoušet. Součástí dabingového stanu jsou i autogramiády známých herců, naposledy se zde podepisovala Klára Issová.